الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"زراعة النواب" توصى بإتاحة مبيدات مكافحة النمل الأبيض للمواطنين بأسوان مجانًا

النائب هشام الحصرى
النائب هشام الحصرى

ناقشت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب  خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ريهام عبدالنبى، بشأن انتشار النمل الأبيض في جميع قرى ومراكز ومدن محافظة أسوان.

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انتشار النمل الأبيض

واستعرضت النائبة ريهام عبدالنبى، طلب الإحاطة، مشيرة إلى معاناة المزارعين بمراكز محافظة أسوان، من انتشار النمل الأبيض، وذلك في ضوء تراجع دور وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مجال المكافحة وصعوبة حصول الأهالي على مبيدات المكافحة مما أدى إلى انهيار الثروة العقارية بالمحافظة.

مكافحة الآفات بمحافظة أسوان

بدوره عقب المهندس حسني عبد الستار أبوقوطة مدير مكافحة الآفات بمحافظة أسوان، موضحًا أن حشرة النمل الأبيض تعيش في مستعمرات تتغذى على مادة السليلوز (الأخشاب والمفروشات) وتؤدي إلى انهيار الأبنية الخشبية.

وأضاف مدير مكافحة الآفات بمحافظة أسوان، قد أثر ارتفاع أسعار المبيدات وتقلص كمياتها على قدرة إدارات المكافحة والأهالي على مكافحة هذه الحشرة.

تراجع المخصصات المالية لمكافحة سوسة النخيل

وأوضح السيد الدكتور أحمد محمد رزق رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، مؤكدًا تراجع المخصصات المالية لمكافحة سوسة النخيل والنمل الأبيض إلى 800 ألف جنيه، الأمر الذى استلزم الأمر اللجوء إلى نقل المخصصات من بند لآخر.

وبدوره حذر النائب هشام الحصرى، من خطورة تداعيات انتشار آفة النمل الأبيض، مشيرا إلى ضرورة سرعة التعامل معه ومواجهته.

وانتهت اللجنة إلى تشكيل لجنة من ممثلي الإدارة المركزية لمكافحة الآفات بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي بالتنسيق مع محافظة أسوان لتحديد الاحتياجات المطلوبة من المبيدات اللازمة لمكافحة آفة النمل الأبيض وإتاحتها للمواطنين بالمجان؛ للقضاء على هذه الآفة المدمرة.

بمجلس النواب اليوم الثلاثاء النمل الأبيض محافظة أسوان الآفة المدمرة

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