الثلاثاء 21 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"اتصالات النواب" توافق على موازنة "قومي الاتصالات" لعام 2024/2025

النائب أحمد بدوي
النائب أحمد بدوي

أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعتبر من الجهات المهمة والرافد المهم من روافد الموازنة العامة للدولة حيث حقق المركز الثالث في تحقيق الأرباح من ضمن الهيئات الاقتصادية بعد الضرائب وقناة السويس.

وأشار “بدوي” إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الإيرادات وتذليل العقبات أمام مجلس النواب في تغطية الشبكات وغيرها، مما يسهم في قياس الجودة مع جهاز خدمات، وأشاد بدوره في تحقيق إنجازات خاصة في مجال الطرق التي لم تشهدها الدولة منذ سنوات سواء في الصعيد والقاهرة والأقاليم.

وفي ختام اجتماعها، أوصت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالموافقة على الموازنة بالإجماع، مع إعداد مذكرة توصية تُرفع لوزارة المالية بزيادة بند الأجور والمرتبات للحفاظ على كوادر الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات.

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رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب مجلس النواب الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات الموازنة العامة الهيئات الاقتصادية قناة السويس

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