بعد اجتماع اتصالات النواب.. كيف تواجه الحكومة مشاكل شركات النقل الذكي؟

رغم الزخم الكبير الذي صاحب حادثة حبيبة الشماع، وحالة التعاطف الشعبي معها، لم يتراجع منحرفي الأخلاق عن الإقدام على مثل هذه الأفعال الشاذة حتى خوفًا على أنفسهم من العقاب، فرأينا واقعة جديدة عرفت باسم "فتاة التجمع" لشركة النقل الذكي ذاتها "أوبر" حاول السائق خلالها خطف الفتاة وهتك عرضها وتهديدها بسلاح أبيض، وهذا من واقع التهم التي وجهتها النيابة للمتهم وتم حبس المتهم على إثرها 15 يومًا على ذمة التحقيق.

هذه الوقائع الفجة والمتكررة في وقت قصير للغاية، دفعت الحكومة إلى محاولة ضبط عمل شركة "أوبر"، وغيرها من شركات النقل الذكي داخل مصر، في محاولة للحفاظ وحماية حياة وخصوصية الركاب.

لجنة اتصالات النواب عقدت اجتماعًا، أسفر عن عدد من القرارات واجبة النفاذ خلال 3 أشهر، لعل أبرزها الزام شركات النقل الذكي بحماية الركاب وإلحاق مسؤولية هذه الحماية بالشركات مسؤولية كامل.

كيف تواجه الحكومة مشاكل شركات النقل الذكي؟

قال شاكر محمد الجمل، خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي، إن مصر الآن أصبحت رقمية وتحويل كل الجهات الحكومية والخاصة الي زيرو معاملات ورقية وهذا يعكس حرص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على وجود جيل جديد واعي وعلى درايه بالتكنولوجيا الأمر الذي يساعد في تعزيز ورؤية مصر 2030.

وأضاف خبير أمن المعلومات والتحول الرقمي لـ"الدستور" أنه لضمان سلامة السائقين والركاب فيما يخص خدمات النقل الذكي، هناك عدة اقتراحات وسبل للحماية يمكن اتخاذها، بما في ذلك مبادرات حكومية لتحسين الأمان أولها التحقق من الهوية، فيجب على الشركات التأكد من هوية السائقين والركاب قبل الاستخدام من خلال إجراءات تحقق متعدد مثل الفحص الجنائي والتأكد من الوثائق الرسمية والفيش والتشبية.

وأشار الجمل إلى ضرورة التقييم والمراجعات، فيمكن للركاب والسائقين ترك تقييمات لبعضهم البعض، مما يساعد في تحسين الجودة والأمان من خلال تقديم تغذية راجعة مستمرة.

وأوضح إمكانية متابعة الموقع GPS من خلال استخدام نظام تحديد المواقع لمتابعة الرحلات في الوقت الحقيقي، مما يساعد في تقديم الدعم السريع في حالات الطوارئ وضمان سلامة الركاب والسائقين، مشيرًا إلى ضرورة وجود زر الطوارئ، فتزويد التطبيقات بأزرار طوارئ تتيح للركاب والسائقين الاتصال بالجهات المختصة بسرعة عند الحاجة وهذا يسهل على المواطنين والسائقين في حالات الخطر.

الجمل

وتابع خبير أمن المعلومات، أن وجود كاميرات المراقبة داخل المركبات لتسجيل الرحلات وتعزيز الأمان لكلا الطرفين، وكذلك التدريب على الأمان من خلال تقديم دورات تدريبية للسائقين حول كيفية التعامل مع الحالات الطارئة وكيفية الحفاظ على سلامتهم وسلامة الركاب.

وأشار إلى أن استخدام تكنولوجيا المعلومات في النقل الذكي، يحقق تحسينات كبيرة في كفاءة النقل وسلامته واستدامته، مما يعود بالنفع على الأفراد ويخلق جيل تكنولوجي جديد واعي لرؤية مصر 2030.

محمد علي، سائق في إحدى شركات النقل الذكي، قال إنه لا مانع لديه من تطبيق الإجراءات التي تراها الحكومة في صالح الراكب، مع ضرورة الأخذ في الاعتبار بحماية السائق من التعدي الذي يمكن أن يتعرض له من قبل العميل، ففي كثير من الأحيان يتعرض العميل لنا بالإهانات وأشياء من هذا القبيل فنحن في حاجة للحماية أيضًا.

وأضاف سائق شركة النقل الذكي لـ"الدستور"، أن كل هذه الحوادث لم تقلل من ارتياد المواطنين للسيارات، حيث يعتبرون أنها في كل الأحوال أفضل من التاكسي الأبيض، وأسهل في التعامل، ولها مظلة حماية بالنهاية، على غير التاكسي الأبيض الذي لا يعرف فيه الراكب أي معلومات عن سائق الرحلة ولا حتى تكلفتها، مشيرًا إلى أن الغالبية العظمى من الركاب قبل وبعد الحادث هم من الجنسيات الأخرى أقل من المصرين، والسودانيين في المقدمة.