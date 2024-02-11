الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"اتصالات النواب": دعم وحدات الإسكان الاجتماعي انتصار لمحدودي الدخل

الإسكان الاجتماعي
الإسكان الاجتماعي

ثمّن أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، جهود الدولة المصرية في تحقيق متطلبات الشباب في توفير سكن وحياة كريمة من خلال الإسكان الاجتماعي الذي أصبح يضاهي أفضل التقسيمات والطرازات والاشتراطات العالمية الحديثة وأحدث نقلة حضاريه حقيقية.

أضاف بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم بحضور مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بأن الإسكان الاجتماعي يخدم شريحه كبيرة جدًا من المصريين واستطاع أن يحقق نجاحات على أرض الواقع المصري بفضل توجهات القيادة السياسيه في توفير سكن كريم وملائم للمصريين، مشددًا على أن الاشتراطات التي حددتها الدولة وينفذها الصدنوق الإسكان الاجتماعي تحقق العدالة في التوزيع علي المستحقين وتقطع الطريق أمام أي محاباة في توزيع شقق الإسكان الاجتماعي.

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"اتصالات النواب": تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص فى الوظائف أساس بناء الجمهورية الجديدة

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"اتصالات النواب": تعميم التحول الرقمى فى الوظائف أعاد الثقة بين المواطن والحكومة

أشاد بدوي من توجهات الدولة باقرار دعم كبير لهذه الوحدات الذي يصل إلى 60% من قيمتها الحقيقية متمثل في دعم نقدي ودعم للفائدة ما يؤكد ان استراتيجية الرئيس السيسي الوطنية بوضع المواطن المصري فوق كل اعتبار هى الأساس الذي نسير عليه في الجمهوريه الجديدة وانتصار حقيقي لقواعد العدالة لمحدودي الدخل.

مشروعات الاسكان الاجتماعي

بين رئيس اتصالات النواب بأن اللجنة علي تواصل ومستمرة في تلقي أي طلبات للنواب وللمواطنين في الدوائر في اي شكاوي يخص مشروعات الاسكان الاجتماعي المتعلقه بمنظومه التحول الرقمي او نظام الحجوزارت التي لا بد أن تكون على أعلى مستوى من خلال بروتوكولات بين جهاز الإسكان الاجتماعي ووزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

ورفع د.حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الإثنين.

وجاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس على 29 مادة من مواد مشروع قانون حقوق المسنين.

رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب بمجلس النواب الدولة المصرية الشباب حياة كريمه الإسكان الاجتماعى

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