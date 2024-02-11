الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رفع الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد.. غدًا

مجلس الشيوخ
مجلس الشيوخ

رفع المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم، على أن تعود للانعقاد في تمام الساعة الحادية عشرة من صباح غد الإثنين.

وجاء رفع الجلسة بعد موافقة المجلس على 29 مادة من مواد مشروع قانون حقوق المسنين.

ووافق المجلس على المادة 29، والتي تنص على الإعفاء من جميع الضرائب والرسوم والمصروفات أيا كان نوعها المقررة على كل من:

1. تراخيص إقامة أي مبنی مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن، على أن يتم سداد قيمة الضرائب والرسوم مضافا إليها قيمة العائد طبقا للسعر المعلن من البنك المركزي في حالة تغيير النشاط أو التصرف في العقار أو المبنى لاستخدامه في غير خدمة المسنين قبل مرور عشر سنوات من تاريخ الإعفاء.

2. تراخيص تعديل أو ترميم مبنی قائم مخصص لإقامة أو إيواء المسنين بالمؤسسات الاجتماعية لرعاية المسن.

وتحدد اللائحة التنفيذية قواعد وضوابط وإجراءات منح الإعفاء في كل حالة من الحالتين السابقتين، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية.

المستشار الدكتور حنفي جبالي مجلس النواب الجلسة العامة مشروع قانون حقوق المسنين

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