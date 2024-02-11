الأحد 11 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"جبالى" يشكر الرئيس السيسى لدعمه حقوق المسنين

الدكتور حنفي جبالي
الدكتور حنفي جبالي

ألقى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، كلمة خلال الجلسة العامة للمجلس، المنعقدة الآن؛ بمناسبة مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين.

وقدم رئيس المجلس الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي لدعمه حقوق المسنين، كما قدم الشكر لمجلس الشيوخ الذي ناقش مشروع القانون.

أهمية مشروع قانون حقوق المسنين

وقال "جبالي"، في نص كلمته: « لكل مجتمع بشري فئاته وشرائحه، ولكل فئة ما يميزها، ولعل هذا ما حدا بالمشرع الدستوري إلى الزام الدولة بكفالة حقوق والتزامات مختلف هذه الفئات، ومن أبرزها حقوق المرأة والطفل، وحقوق الأشخاص ذوي القدرات الخاصة (القادرون باختلاف) والشباب، وكذلك حقوق المسنين الذين بذلوا ويبذلون كافة أوجه العطاء لصالح هذا الوطن، فحق على الوطن أن يرد لهم الجميل ويكفل لهم الحماية اللازمة والحياة الكريمة التي يستحقونها».

وأضاف: «لهذا فقد كان لزامًا على دولة بحجم ومكانة مصرنا الحبيبة أن تنظم فى تشريع مستقل ما يضمن حقوق هذه الفئة تحديدًا، بما يحفظ كرامتهم ومكانتهم فى المجتمع، خاصة في ظل الدعم الذي أولته لهم الدولة، بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حرص على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان عام 2021، وكان من بين محاورها الأربعة الأساسية محور حقوق المرأة والطفل والأشخاص ذوي القدرات الخاصة والشباب والمسنين، وقد كانت توجيهات سيادته دافعًا ومحفزًا لنا جميعًا لسرعة إصدار هذا التشريع، لا سيما وقد استهل أول اجتماعاته مطلع هذا العام بالتوجيه نحو تخصيص 100 مليون جنيه من صندوق تحيا مصر لدعم الصندوق المزمع إنشاؤه بموجب مشروع القانون المعروض على حضراتكم اليوم».

توجيه الشكر لمجلس الشيوخ 

وقال "جبالي": «إنه في هذا المقام لزامًا علينا أن نتوجه بخالص الشكر لمجلس الشيوخ الموقر على ما بذله من جهد مضنٍ في سبيل مناقشة مشروع القانون المعروض وإزالة كافة أوجه العوار الدستوري والقانوني بل والواقعي، الذى اعترى العديد من نصوص المشروع فى نسخته الأولى المقدمة من الحكومة، حيث كانت مناقشاته وما انتهى إليه من رأى هي الأساس الذي بنى عليه كافة التنسيقات التي أجريت مع مجلس الوزراء، ممثلا في وزارة شئون المجالس النيابية وهيئة مستشاري مجلس الوزراء، والتي شهدت تعاونًا مثمرًا وبنّاءً ألقى بظلاله على نصوص هذا المشروع فى نسخته الأخيرة المعروضة أمام حضراتكم بجلسة اليوم». 

وتابع: «ختامًا لا يسعني إلا أن أتوجه بخالص الشكر والتقدير إلى الدكتور عبدالهادي القصبي، رئيس لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، والنائبة نشوى الديب، واللذين قدما مشروعي قانونين في الموضوع ذاته، وكافة أعضاء اللجنة المشتركة، على المجهود الوافر والنقاشات الثرية وعرض كافة الأطروحات والأفكار داخل اللجنة، والذي كان له عظيم الأثر، وظهرت نتائجه واضحة جلية في نصوص المشروع المعروض».

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