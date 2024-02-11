بعد إخطار "الداخلية" بوفاتها.. البرلمان يعلن خلو مقعد النائبة أمنية رجب

أعلن المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، اليوم الأحد، عن خلو مقعد النائبة أمنية محمود رجب حسين، عضو المجلس عن محافظة المنيا، والتي توفاها الله الإثنين الماضي، إثر حادث سير.

ووقف مجلس النواب دقيقة صمت وحداد، كما قرأ الجميع الفاتحة ترحمًا على الفقيدة بناءً على دعوة الأعضاء لهذا الأمر من قبل رئيس المجلس.

وجاء الإعلان عن خلو المقعد البرلماني بعد عرض المذيع الداخلي للجلسة العامة إخطار وزير الداخلية بوقوع حالة وفاة النائبة أمنية رجب وفقًا لسجلات مكتب صحة رابع المنيا.

وبعد تلاوة إخطار وزارة الداخلية بشأن وقوع حالة الوفاة، نعى الأعضاء النائبة الراحلة، خاصة نواب محافظة المنيا ونواب أعضاء لجنة الصحة والتي تنتمي إليها النائبة، وبعدها تم إعلان خلو مقعد النائبة أمنية رجب، وإخطار الهيئة الوطنية للانتخابات.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للمجلس والمنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي والتي تناقش تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن رعاية حقوق المسنين.

جاء مشروع القانون تفعيلًا لنص المادة (83) من الدستور التي تنص على: "تلتزم الدولة بضمان حقوق المسنين صحيًا واقتصاديًا واجتماعيًا وثقافيًا وترفيهيًا وتوفير معاش مناسب يكفل لهم حياة كريمة، وتمكينهم من المشاركة في الحياة العامة. وتراعي الدولة في تخطيطها للمرافق العامة احتياجات المسنين، كما تشجع منظمات المجتمع المدني على المشاركة في رعاية المسنين، وذلك كله على النحو الذي ينظمه القانون".

وأوضح تقرير اللجنة، أن مشروع القانون أعد لكي يمنح المسنين حقوقًا عديدة تنفيذًا للالتزام الدستوري المشار إليه وترجمته في نصوص قانونية قابلة للتطبيق بمعرفة الوزارات والجهات المختصة ليمنح المسنين حقوقًا ومزايا عديدة تمكنهم من الحياة الكريمة والمشاركة في الحياة العامة.