"اتصالات النواب": تعميم التحول الرقمى فى الوظائف أعاد الثقة بين المواطن والحكومة

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، بجهود الدولة في منظومة التحول الرقمي، مؤكدًا أن ما تحقق في التحول الرقمي حلم طال انتظاره، موضحًا أن مساهمات منظومة التحول الرقمي في الهيكل الإداري وفي الدولاب الوظيفي الحكومي وصلت لمعدلات تضاهي أحدث النظم العالمية.

وتابع بدوي خلال اجتماع اللجنة اليوم والمخصص لاستعراض ومناقشة خطة الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تطبيق منظومة التحول الرقمي ومدى تطبيقها على معايير التقدم للوظائف المعلنة على المنصة الرسمية للجهاز، بحضور الدكتور صالح عبدالرحمن الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن خطة وزارة الاتصالات والدولة في تعميم منظومة التحول الرقمي، ستحقق نتائج كبيرة جدًا ستعود بنجاحات كبيرة على النهوض بالدولة.

كما أشاد بجهود المركزي للتنظيم والإدارة، مؤكدًا أنه يعتبر من أنجح القطاعات التنفيذية، مطالبًا بتوضيح كيفية تطبيق نجاحات الجهاز في التحول الرقمي، وتحديدًا في مسابقات التوظيف المعلن، وأشار إلى أن التحول الرقمي أعاد الثقة بين المواطن والجهاز التنفيذي في الإعلان عن الوظائف، متسائلًا عن مدى تطبيق معايير موحدة.

وبين رئيس اتصالات النواب بأن الجهود التي بذلت وتحققت بإعادة هيكلة الوزرات والجهات الحكومية طبقا لمنظومة التحول الرقمي، سيحقق طموحات المصريين في الجمهورية الجديدة.