الإثنين 20 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

النائبة نشوى الشريف تتقدم بطلب إحاطة بشأن مشاكل الأمان والحوادث فى وسائل المواصلات الذكية

النائبة نشوي الشريف
النائبة نشوي الشريف

تقدمت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بطلب إحاطة بشأن مشاكل الأمان والحوادث التي تعرضت لها الفتيات في وسائل المواصلات الذكية "أوبر- كريم- وغيرها من الشركات الخاصة بهذا الشأن".

وقالت الشريف، إنه خلال الفترة الماضية تعرضت العديد من الفتيات لجرائم في عدة حوادث بوسائل النقل الذكي، مما يستدعي الوقوف لهذه المسألة بجدية، واتخاذ إجراءات فورية لحماية السلامة الشخصية للمستخدمين.

وأشارت إلى أن ما يحدث يستدعي الجميع بالمطالبة بتشديد إجراءات  التسجيل الإلكتروني للسائقين وفرض ضوابط صارمة للعمل كسائق في تلك التطبيقات، بما في ذلك فحص الخلفية الجنائية والتحقق من الهوية بشكل دقيق، مضيفة أنه لا تتوفر آليات فعالة للتبليغ الفوري عن حالات الطوارئ أو الاعتداءات عبر تلك التطبيقات، ولا يوجد ضمانة للاستجابة السريعة والفعالة من قبل الجهات المعنية.

النائبة نشوي الشريف تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين طلب إحاطة مشاكل الأمان وسائل المواصلات الذكية الشركات الخاصة

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