اقتصادية النواب: الدولة عازمة على تعزيز دور القطاع الخاص في خطة التنمية

قال عمرو القطامي أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن الدولة حريصة على مشاركة القطاع الخاص بخطة التنمية، وهناك جهود كبيرة وحزمة من الإجراءات التي تساهم في تحقيق هذه الرؤية، إضافة لسياسية التخارج التي تتبعها الدولة وفقا لوثيقة سياسة ملكية الدولة بخطوات جادة على الأرض.

وأشار أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن القطاع الخاص أحد جناحي التنمية التي تقوم بها الدولة، وله دور مهم جدا في التنمية، وخلال الفترة الأخيرة وبعد تهيئة البنية التحتية أصبح المناخ ملائما بشكل أكبر لتفاعل القطاع الخاص مع رؤية الدولة وخطة التنمية، لاسيما مع إعلان الدولة مرارا أنها تفسح المجال للقطاع الخاص من خلال الكثير من المحاور.

تعزيز دور القطاع الخاص

وأَضاف عمرو القطامي أن الدولة عازمة على تنفيذ وثيقة سياسات ملكية الدولة وبموجبها تنسحب الدولة من عدد من القطاعات عبر تمكين القطاع الخاص من خلال الشراكة معه أو طرح عدد من الشركات في البورصة وطرح نسب من الشركات لمستثمر استراتيجي وغير ذلك من الآليات التي تساعد على تمكين القطاع الخاص.

وتابع أمين سر لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب: "موازنة 24/25 تضمنت ضرورة العمل على دفع جهود تحفيز الاستثمارات المحلية والأجنبية المباشرة من أجل توطين الصناعة وتعميق الإنتاج المحلي والتصدير؛ بما يؤدى إلى تحسين هيكل النمو الاقتصادي، على أن يقوده القطاع الخاص، وهذا يؤكد حرص الدولة على دعم جهود القطاع الخاص وتعزيز دوره خلال الفترة المقبلة".

وأصدرت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عدد من التوصيات خلال اجتماعها أول أمس الاثنين، برئاسة النائب احمد بدوي، وبحضور مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسئولي شركة اوبر ومسئولي وزارة النقل، وذلك بشأن ضمان سلامة مستخدمي شركات النقل الذكي العاملة في مصر.