النائبة نشوى الشريف تزور معبد فيلة وتتابع مراحل تطوير البوابات الإلكترونية

قامت النائبة نشوى الشريف، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بزيارة معبد فيلة ضمن جولاتها فى المحافظة، لتفقد انتهاء الأعمال التي تقدمت بها النائبة خلال الفترة السابقة ولمتابعة المواطنين والحديث معهم، وذلك تحت شعار الصعيد والسياحة في القلب.

و خلال زيارة “الشريف” لمعبد فيلة قامت بزيارة موسعه للمعبد بصحبة دكتور عبد المنعم سعيد مدير عام آثار أسوان والنوبه والمشرف العام على مكتب سياحة أسوان والنوبة، ومدير معبد فيله محمود عبداللاه،

ووكيلة متحف النوبة نجلاء غريب.

والجدير بالذكر أن أعمال التطوير شملت العديد من النقاط كتطوير المرسى الخارجي والداخلي وإضافة عوامه جديده لتجنب الزحام أثناء الدخول والخروج، وتوسيعة المدخل الداخلي وإضافة بوابات للدخول والخروج، وتطبيق نظام التذاكر الالكترونيه والدفع بالفيزا والحجز أون لاين، وإضافة لوحات إرشادية ومقاعد الهوية البصرية ورفع كفاءة الخدمات السياحية داخل الموقع الأثري مثل الحمامات والكافتريات وتهذيب وتقليم جميع الأشجار المحيطه بجزيرة المعبد.

وقدّمت النائبة الشكر إلى جميع العاملين بالمعبد للتنظيم والنظافة المتواجده به.

وكشفت نشوى الشريف، عن أهم أعمال التطوير الذي شهدها المعبد في الوقت الحالي ومستقبلا والتي تُقدر بحوالي 250 مليون جنية، لجذب أكبر عددا من السائحين والزائرين، وحل المشكلات التي كانت تواجههم، خاصة انها تدر عائد كبير بسبب عدد السائحين.

وتابعت النائبة، أنه بخصوص المدخل الخارجي للمتحف، فتم عمل مدخلين أحدهما للسيارات والأخرى للحناطير، بالنسبة للدخول إلى معبد إدفو، حيث تم تطوير السور الخارجي بالكامل لبناء الحجر المنحوت حفاظا على الناحية الأمنية والأثرية بالنسبة للمعبد.

وأضافت أنه تم تطوير منطقة “الباركينج” بالكامل خاصة “باركينج الحناطير”، إضافة إلى منظومة إضاءة جديدة للمعبد بالكامل مستقبلا لتشغيل المعبد للزيارة ليلا، كما شمل تطوير معبد إدفو الآتي: تطوير شامل السور الداخلي الفاصل بين البازارات والمدخل للمعبد، ونقل البازارات من الناحية الشرقية لمرور الزائرين جميعا للناحية الغربية، ومن اهم اعمال التطوير، تطوير وتوسيع الممر الداخلي إلى المعبد وعمل 3 بوابات بدلا من 10 بوابات، واستخدام البوابات الإلكترونية للتذاكر، وبناء غرفة كبيرة تحت الأرض بالنسبة لنظام الإطفاء التلقائي الخاص بالمعبد بالكامل، بالإضافة إلى التطوير الداخلي وترميم كافة المناطق الموجودة داخل المعبد



النائبة نشوى الشريف تزور معبد فيلة

النائبة نشوى الشريف تزور معبد فيلة

النائبة نشوى الشريف تزور معبد فيلة

النائبة نشوى الشريف تزور معبد فيلة

النائبة نشوى الشريف تزور معبد فيلة

النائبة نشوى الشريف تزور معبد فيلة

النائبة نشوى الشريف تزور معبد فيلة

النائبة نشوى الشريف تزور معبد فيلة