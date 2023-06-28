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الأربعاء 28 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

جوارديولا يختتم زيارته إلى أسوان بجولة فى معبدى أبوسمبل

معبدي أبوسمبل
معبدي أبوسمبل

اختتم الإسباني بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، وأفراد أسرته، جولتهم داخل محافط أسوان بزيارة معبدي أبوسمبل جنوب المحافظة. 

وشملت زيارة جوارديولا للمعبدين جولة تعريف والقصة التاريخية الخاصة بهما، باعتبارهما من المعالم السياحية البارزة داخل أسوان.

كان زار جوارديولا وأسرته معبد فيلة، أحد المعالم الأثرية السياحية البارزة في مدينة أسوان، استكمالا لبرنامجه السياحى وزيارته للأماكن الأثرية داخل المحافظة.

ورافق المدرب الإسباني وأفراد أسرته خلال زيارته داخل معابد فيلة الدكتور شاذلى عبدالعظيم، مدير منطقة آثار أسوان.

وشرح الدكتور شاذلى عبدالعظيم معلومات حول معابد فيلة والنقوش التاريخية التي يحتوي عليها المعبد وقصة وجوده.

كما تضمنت زيارة المدرب الإسباني العالمي وأسرته داخل معابد فيلة حضور عرض الصوت والضوء باللغة الإسبانية فى أجواء تاريخية مميزة.

جاءت زيارة المدرب الإسباني بيب جوارديولا وأفراد أسرته بشكل لائق ومنظم جدًا، نظرًا للاستعدادات الجيدة التى تم إجرؤها بواسطة منطقة آثار أسوان، تنفيذًا لتوجيهات الدكتور عبدالمنعم سعيد، مدير عام منطقة آثار أسوان والنوبة، والدكتور شاذلى عبدالعظيم، مدير منطقة آثار أسوان. 

أبوسمبل الإسباني بيب جوارديولا المعالم الأثرية السياحية زيارة المدرب الاسباني مانشستر سيتي الإنجليزي معبدى أبوسمبل جنوب أسوان

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