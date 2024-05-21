برلماني: 115 مليون مصري خلف القيادة السياسية للحفاظ على الأمن القومي

قال النائب طارق عبد العزيز عضو مجلس الشيوخ، إن استمرار العدوان الإسرائيلي على غزة واقتحام رفح الفلسطينية بات أمرًا غير مقبول، وستكون له عواقب وخيمة على استقرار المنطقة والسلام في الشرق الأوسط، وأن تصرفات قادة إسرائيل مغامرة غير محسوبة، ولا تصب في صالح الاستقرار وتهدد السلم والأمن الدوليين الذي تنعم به شعوب المنطقة وأولهم الشعب الإسرائيلي.

وأكد عبد العزيز، أن 115 مليون مصري جنود في خندق واحد خلف القيادة السياسية وخلف الرئيس السيسي لحماية الأمن القومي المصري، والحفاظ علي مقدرات الوطن، والدفاع عن القضيه الفلسطينية العادلة للشعب الفلسطيني الشقيق وايقاف العدوان وإقامة دولة فلسطين المستقلة وعودة الحقوق الفلسطينينة المشروعة والمهدرة منذ عقود من الزمن.

تصرفات قادة إسرائيل مغامرة غير محسوبة تهدد الاستقرار والسلم الدوليين

وشدد عبد العزيز، بأن المعاهدات الدولية مقدرة ومصر ما زالت تحترمها ولكن هذا لا يمنع من استخدام كافة السيناريوهات المحتملة حال المساس بالأمن القومي المصري