الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تدخل على مراحل.. 6 مليارات دولار استثمارات جديدة باقتصادية قناة السويس

اقتصادية قناة السويس
اقتصادية قناة السويس

قال أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة العامة الاقتصادية لـقناة السويس، إن إجمالي مشروع الموازنة عن العام المالي الجديد 2024/ 2025 اعتمد موازنة بقيمة 37.3 مليار جنيه، وتشمل موازنة استثمارية قيمتها 28.6 مليار جنيه، وأخرى جارية قيمتها 8.6 مليار جنيه.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة النائب فخري الفقي رئيس اللجنة، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس.

10.5 مليار جنيه إيرادات

وذكر "سعد" أن الهيئة تستهدف 10.5 مليار جنيه إيرادات مقارنة بـ4.7 مليار جنيه، بزيادة  23% عن العام الحالي، والإيرادات الخاصة بالمناطق الصناعية لا تقارن بالموانئ، إلّا أن الأعوام الماضية بينما كانت إيرادات الموانئ تمثل 92% إلا أنها انخفضت إلى 85.5% تقريبًا، بما يعكس حجم نمو الإيرادات في المناطق الصناعية.

ولفت المدير التنفيذي للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن حجم الاستثمارات الجديدة وصل إلى 6 مليارات دولار، لكنها تدخل على مراحل وليس من أول يوم.

ونوه أحمد سعد بأن إجمالي التكاليف في الموازنة الجديدة 7.5 مليار جنيه، وهي نسب متناسقة مع مكونات الإيرادات.

وأشار المدير التنفيذي للهيئة العامة الاقتصادية لقناة السويس إلى أن الأرباح المتوقعة 2960 مليار حنيه، مقابل 2.46 مليار جنيه، بزيادة 20% عن العام الحالي.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الأربعاء؛ لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ووزارة التنمية المحلية وديوان عام محافظة الجيزة، وذلك عن العام المالي 2024/ 2025.

كما تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/ 2025، فيما يخص، الهيئة القومية لسكك حديد مصر، والهيئة العامة للموانئ البرية والجافة.

قناة السويس مشروع الموازنة الخطة والموازنة مجلس النواب المناطق الصناعية

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