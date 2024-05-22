الأربعاء 22 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"التنمية الصناعية" تكشف نسب ترفيق المناطق الصناعية في سوهاج وقنا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

قال أحمد عبدالرؤوف، مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية لصندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية وإدارة المشروعات، إن تنفيذ المشروعات بالهيئة منقسم إلى جزئين، جزء خاص بالبنية التحتية، والثاني خاص بالطرق واللاندسكيب وخلافة.

جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، بشأن نسب ترفيق المناطق الصناعية بمحافظتي سوهاج وقنا والممولة من قرض البنك الدولي (تنمية الصعيد) والتي كانت من المفترض الانتهاء منها فى 30 يونيو المقبل.

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مساحة المنطقة الصناعية بجرجا 200 فدان

وتابع مستشار رئيس هيئة التنمية الصناعية: “البنية التحتية للمنطقة الصناعية قفط 97%، نسبة التنفيذ بلغت 90%، وجرجا 71%، وطهطا 68%، وفيما يخص الطرق تم تنفيذ 65% في منطقة قفط 97، جرجا 67%، طهطا 65%، مع ملاحظة أن مساحة المنطقة الصناعية بجرجا 200 فدان ونسبة الاشغال 78%، ونسبة الاشغال في طهطا 240 فدانا بنسبة إشغال 88%، ومنطقة قفط 406 أفدنة بنسبة إشغال 59%”.

 الظروف العالمية السائدة

أضاف عبد الرؤوف، أن التأخير في التنفيذ وعدم الانتهاء منة نتيجة الظروف العالمية السائدة ووجود مشاكل في الاستيراد وسيتم الإسراع بالتنفيذ والانتهاء من الأعمال خلال الفترة المقبلة.

كانت ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب،الأحد الماضي، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة، المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.

واستعرض وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، قائلا: “الأجور تأثرت فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية، إضافة لحزمة التشريعات التى خرجت مؤخرا فى هذا الصدد، حيث بلغت مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا”.

هيئة التنمية الصناعية لصندوق دعم وتطوير المناطق الصناعية البنية التحتية الطرق سوهاج وقنا

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