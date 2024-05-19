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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

"خطة النواب" يناقش أجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة

النائب فخري الفقى
النائب فخري الفقى

ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اليوم الأحد، برئاسة النائب فخري الفقى، رئيس اللجنة، المخصصات الموجهة لأجور العاملين بمشروع الموازنة العامة للدولة عن العام المالي 2024/2025.

واستعرض وليد عبد الله، رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية، قائلا: “الأجور تأثرت فى مشروع الموازنة العامة للعام المالى 2024/2025 بحزمة قرارات الحماية الاجتماعية التى وجه بها رئيس الجمهورية، إضافة لحزمة التشريعات التى خرجت مؤخرا فى هذا الصدد، حيث بلغت مخصصات الأجور إلى 575 مليار جنيه مقابل 494 مليار جنيه، لاستيعاب الحزمة الأخيرة المقررة للعاملين بالدولة، التى تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريًا”.

وتابع عبد الله: “تم تعجيل صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية في شهر مارس 2024 بنسبة 10٪ من الأجر الوظيفي، و15٪ من الأجر الأساسي لغير المخاطبين، وبحد أدنى 150 جنيهًا بتكلفة إجمالية 11 مليار جنيه، وصرف حافز إضافي وغيرها من الحزم الاجتماعية”، لافتا إلى أن 62% من هذه المخصصات يذهب لقطاعات التنمية البشرية.

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لجنة الخطة والموازنة النائب فخري الفقي الموازنة العامة مخصصات الأجور المالية

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