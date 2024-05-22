"ضعف الإيرادات" يشعل نقاشات حادة حول "اقتصادية القناة" بلجنة خطة البرلمان

شهد اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة النائب فخري الفقي، نقاشات حادة حول إيرادات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، وذلك خلال مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة.

وهاجم النائب عبد المنعم إمام، أمين سر اللجنة، الهيئة بسبب ضعف إيراداتها، مشيرا إلى ضعف مستهدف الربح المقدر بـ2.5 مليار حنيه للغاية، ولا يوازي إيرادات مصنع أو مول.

وتساءل إمام عن موعد تحقيق الهيئة الاقتصادية لقناة السويس أرباح وتغطية حجم القروض التي تحصل عليها.

ورد ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس: "بالنسبة للاستثمارات التي في الموانئ، لما عملنا 18 كيلو كان لبناء القدرة للهيئة حتى تحصل أرباحا، وهذا التطوير ممكن يستمر لـ 100 سنة، فلما أعمل 18 كيلو مقدرش أقول إنهم هيشتغلوا بعد 5 سنين، أقل حاجة 15 سنة".

نجحت في زيادة معدلات التشغيل

وقال ممثل الهيئة الاقتصادية لقناة السويس، إنها نجحت في زيادة معدلات التشغيل وتوفير فرص عمل كبيرة، وهو ما تحفظ عليه النائب عبد المنعم إمام، ورد بقوله: "الهيئة الاقتصادية لقناة السويس مش هي اللي هتحط السياسية المالية لمصر، مش بنك مركزي، دي هيئة تم إنشائها علشان تكون هرم كبير وتدخل فلوس زي قناة السويس، لكن اللي شايفينه على الأرض صفر كبير".

تجدر الإشارة إلى أن أحمد سعد، المدير التنفيذي للهيئة الاقتصادية لقناة السويس، قد صرح بأن إجمالي إيرادات الهيئة تقدر في الموازنة الجديدة بنحو 10.5 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة صافي الأرباح نحو 2.9 مليار جنيه، مقابل 2.4 مليار جنيه العام الحالي.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا اليوم الأربعاء، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والهيئة العامة للتنمية الصناعية والهيئة العامة لتنفيذ المشروعات الصناعية والتعدينية، ووزارة التنمية المحلية وديوان عام محافظة الجيزة وذلك عن العام المالي 2024-2025.