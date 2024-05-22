"اتصالات النواب": البريد من أهم ركائز الاقتصاد الوطنى بأرباح 1.84 مليار جنيه

أشاد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، في بداية اجتماع اللجنة اليوم، بالإنجازات التى حققها البريد المصري خلال العام الماضي، مؤكدًا أن البريد بات من أهم ركائز الاقتصاد الوطني بجانب دورة الخدمي الكبير وحقق أرباحًا وصلت إلي مليارًا و486 مليون جنيه تصب في خزينة الدولة المصرية.

تطبيق منظومة التحول الرقمي

أضاف بدوي، خلال اجتماع اللجنة اليوم لمناقشة مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للهيئة القومية للبريد، بحضور الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، أن الطفرة التي حققها البريد في تقديم جميع خدمات الأحوال المدنيه والتوسعة في المكاتب والفروع، وتطبيق منظومه التحول الرقمي، يرجع إلي تنفيذ مسئولي البريد للتوجيهات والسياسات التي أقرتها القيادة السياسية والرئيس السيسي في الارتقاء بمستوى الخدمات التي تقدم للجمهور والمواطنين بكل سهوله ويسر بما يتناسب مع طموحات المصريين.

ولفت بدوي إلى أن مجلس النواب ولجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بالبرلمان تدعم جهود البريد الناجحة التي تحققت بفضل فكر واع للدكتور شريف فاروق الذي يقود منظومه نجاح انعكست علي المواطن في خدمات متطورة بجميع مكاتب البريد المنتشرة بكل الأقاليم المصرية.

كان قد أكد النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يعتبر من الجهات المهمة والرافد المهم من روافد الموازنة العامة للدولة، حيث حقق المركز الثالث في تحقيق الأرباح من ضمن الهيئات الاقتصادية بعد الضرائب وقناة السويس.

وأشار بدوي إلى أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يلعب دورًا كبيرًا في تحقيق الإيرادات وتذليل العقبات أمام مجلس النواب في تغطية الشبكات وغيرها، مما يسهم في قياس الجودة مع جهاز خدمات، وأشاد بدوره في تحقيق إنجازات خاصة في مجال الطرق التي لم تشهدها الدولة منذ سنوات سواء في الصعيد والقاهرة والأقاليم.