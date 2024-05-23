الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

علاء عابد: قناة السويس أهم ممر ملاحي في العالم.. ندعم القيادة السياسية بقراراتها

علاء عابد
علاء عابد

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن الشعب المصري كله يقف خلف القيادة السياسية في جميع قراراتها، التي تتخذها سواء خاصه بالشأن الداخلي أو الخارجي مثمنا دور القيادة السياسية المصرية وجهودها الداعمة للقضية الفلسطينية وأيضا دور الدبلوماسيةالمصرية.

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قناة السويس الجديدة

وقال النائب علاء عابد، إن قناة السويس الجديدة كانت أول المشروعات القومية التي اتخذها الرئيس السيسي عقب توليه قيادة البلاد، وذلك نتيجة حرصه على دعم الاقتصاد المصري، مؤكدا أن قناة السويس تعد أحد أعمدة الاقتصاد المصري، وهي مصدر هام من مصادر الدخل القومي وأيضا مصدر للعملة الأجنبية التي تدعم الاقتصاد الوطني.

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وقال النائب: “إننا نعلم جميعا الظروف التي مر بها العالم وتأثرت بها قناة السويس، وعلى الرغم من ذلك استطاعت أن تحقق نجاح كبير وايرادات كبيرة وستظل قناة السويس أهم  ممر ملاحي في العالم”.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد اليوم لمناقشةخلال اجتماعها اليوم على مشروعى قانونى ربط الموازنة العامة للدولة، وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لهيئة قناة السويس، للعام المالي 2024-2025.

يذكر أن اللواء علاء عابد، قد أكد خلال اجتماع اللجنة، أن الدولة استطاعت التغلب على أزمة الدولار وأصبحت هناك سيولة متوفرة من العملة الصعبة، ما أسهم في تراجع الأسعار بشكل كبير، متابعًا: "الناس اللي كانت بتخزن الدهب والدولار وبتشتري السيارات عشان الأوفر برايس.. الحمد لله أسعار السيارات انخفضت انخفاض كبير وصل حوالي 200 ألف للسيارات الصغيرة، مليون جنيه للسيارات الكبيرة".

كما أكد النائب علاء عابد أن الهيئات العامة للموانئ المصرية من أهم أعمدة الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى أن الهيئة العامة لميناء الإسكندرية من الهيئات الهامة التي تدر دخلًا كبيرًا بالعملات الأجنبية وأيضًا العملة المصرية لميزانية الدولة المصرية.

النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب الهيئة الاقتصادية لقناة السويس الرئيس عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية نقص الدولار ضعف ايرادات قناة السويس

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