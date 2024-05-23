الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

برلمانى: قانون المنشآت الصحية فرصة حقيقية لسد الفجوة فى تقديم الخدمات الطبية

النائب أحمد المصرى
النائب أحمد المصرى

أكد النائب أحمد المصري، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون منح التزام إنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية، الذي وافق عليه البرلمان خلال هذا الأسبوع فرصة جيدة لسد الفجوة في تقديم الخدمة الصحية اللائقة للمواطنين. 

مشاركة القطاع الخاص 

وأشار النائب في تصريحات صحفية له اليوم الخميس، إلى أن القانون يأتي في إطار توجه الدولة نحو زيادة مشاركة القطاع الخاص، بما يعمل على تشجيع الاستثمار في المجال الصحي.

وقال "المصري" إن هذا القانون الذي يسمح بإقامة منشآت صحية جديدة سيكون داعما للمنظومة الطبية بشكل كبير، لا سيما أن الحكومة أوضحت الاشتراط على أن أي مؤسسة تقوم بتقديم الخدمات العلاجية للتأمين الصحي وكذلك قرارات العلاج على نفقة الدولة. 

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لا صحة لبيع المستشفيات الحكومية

ونفى عضو مجلس النواب مخاوف البعض من بيع المستشفيات الحكومية، مشيرًا إلى أن مشروع القانون ينص فقط على حق انتفاع لمدة لا تتجاوز 15 عامًا، وفقًا لشروط صارمة تحافظ على هذه المؤسسات.

وتوقع النائب أحمد المصري أن يكون لتطبيق القانون تأثير إيجابي كبير في تحسين الخدمات الصحية، وتقديم العلاج بصورة لائقة لجميع المصريين.

النائب أحمد المصري مجلس النواب مشروع قانون المنشآت الصحية البرلمان الخدمة الصحية

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