تريليون و716 مليار جنيه إجمالى موازنة الهيئة العامة للبترول خلال 2024/2025

استعرض سامح كمال إدريس، ممثل الهيئة المصرية العامة للبترول، مشروع الموازنة الخاصة بالهيئة، قائلا: "هناك ظروف استثنائية ومجموعة من التحديات المختلفة، وبلغ إجمالي موازنة الهيئة المصرية للبترول للعام المالي الجديد 2024/2025 نحو 1 تريليون و716 مليار جنيه مقابل 1 تريليون و498 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري 2024/2023.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم برئاسة النائب فخري الفقى رئيس اللجنة لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول عن العام المالي 2024/2025.

الاستخدامات الرأسمالية للهيئة

وتابع ممثل الهيئة: "بلغت جملة الاستخدامات الرأسمالية نحو 163 مليارا و158 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد مقابل 170 مليارا و684 مليون جنيه العام الجاري، وقدرت جملة الإيرادات بمشروع موازنة الهيئة للعام المالي الجديد بنحو 1 تريليون و598 مليار جنيه مقابل 1 تريليون و327 مليار جنيه العام الجارى".

ومن جانبه، قال المهندس علاء البطل، الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، إن الهيئة رغم كل التحديات والظروف الاستثنائية تبذل جهود كبيرة من حيث معدلات الإنتاج وهناك قدرة لتوفير الاحتياج المناسب للبلد، والهيئة قادرة على توفير المنتجات المطلوبة".

لجنة الخطة والموازنة

وقال ياسر عمر، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الهيئة أمل الدولة المصرية، والفترة الأخيرة هناك عدد من التحديات، نتمني أن نتخطى هذه التحديات جميعا، فيما أعلن ممثل الهيئة:" تم سداد 1.2 مليار جنيه للشركاء للقدرة على الاستمرار في العمل وضخ المزيد من الاستثمارات".