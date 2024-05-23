الخميس 23 مايو 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش موازنة "البترول" و"الإنتاج الحربي"

محمد معيط
محمد معيط

تعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، اجتماعًا لها اليوم الخميس، لمناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للهيئة المصرية العامة للبترول ووزارة العدل والجهات التابعة لها - الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن العام المالي 2024-2025.

وكان قد استعرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أسباب تقدم الحكومة بمشروع القانون بفتح اعتماد إضافي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2023/ 2024.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، الإثنين الماضي، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أثناء مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن فتح اعتماد إضافي بالموازنة.

فتح اعتماد إضافي في موازنة العام الحالي 

وأوضح الوزير، أن فتح اعتماد إضافي في موازنة العام المالي الحالي 2023/ 2024، نتيجة التنفيذ الفعلي للموازنة، والالتزام بأحكام الدستور والقانون، حيث لا نستطيع أن نتعدى ما نص عليه قانون ربط الموازنة من اعتمادات على الأبواب، وأثناء تنفيذ الموازنة حدث تغيرات عديدة من موجة تضخمية وارتفاع في أسعار البترول على مستوى العالم ومازالت مرتفعة جدا، وحدثت اضطرابات كان لها تداعيات وأمور تحدث على المستوى المحلي والدولى وعلى مستوى المنطقة أثرت على إيرادات قناة السويس.

وأشار إلى أنه في ظل الموجة التضخمية قررت القيادة السياسية أن نتحمل أثارها مدركين أن الفترة الماضية المواطن تحمل الكثير ولا يستطيع أن يتحمل أكثر من ذلك، فكان لابد أن تتحمل الموازنة جزء كبير من هذه الأعباء.

كما قررت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب برئاسة النائبة نورا علي، إرجاء مناقشة موازنة وزارة الطيران المدني للعام المالي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥ وذلك بسبب ضعف تمثيل الوزارة بالاجتماع.

وتسبب ذلك الأمر  في استياء عدد كبير من أعضاء اللجنة لعدم حضور وزير الطيران المدني أو من يمثله أثناء مناقشة الموازنة الخاصة بالوزارة.

خطة البرلمان أخبار وزارة العدل الإنتاج الحريي قيادات هيئة البترول موازنة العام الجديد

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