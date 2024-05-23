قانونية مستقبل وطن: CNN تواصل نشر أكاذيبها ومحاولاتها لن تثنى الدولة عن دعم القضية الفلسطينية

قال المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إن شبكة CNN تواصل نشر أكاذيبها بشأن الوساطة المصرية، مؤكدا أن مصر بذلت مجهودا كبيرا للتوصل إلى هدنة إنسانية طوال الشهور السابقة بين حركة حماس والكيان الصهيوني المحتل.

أمر مثير للسخرية

وأشار أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، إلى أن محاولة تحميل مصر مسئولية عدم نجاح مفاوضات التهدئة بين الكيان الإسرائيلي المحتل وحركة حماس هو أمر مثير للسخرية ومحاولة يائسة من البعض للتهرب من التزاماتها وإلقاء التبعات علي الطرف الذى تحمل أكبر عبء في هذه الازمة، خاصة في الوقت الذى تبذل فيه الدولة المصرية جهود غير مسبوقة لدعم القضية الفلسطينية ووقف آلة الحرب.

القضية الفلسطينية

واستنكر المستشار شعبان رأفت عبد اللطيف، الزج باسم مصر في المفاوضات وتحميلها المسئولية عن فشلها، مؤكدا أن الدولة مصر كانت تنسق في كل تحركاتها ومقترحاتها مع جميع الأطراف المعنية وكان هذا هو المبدأ الذى حكم تحرك مصر منذ بداية الأزمة، ونهج الدولة المصرية على مر التاريخ بشأن القضية الفلسطينية.

حل القضية ووقف الحرب الغاشمة

وأكد أمين الشئون القانونية المركزية لحزب مستقبل وطن، أن مصر لم تتحرك بشكل منفرد في المفاوضات، بل في إطار أشمل وإطلاع الأطراف علي أي تطورات أو مقترحات أولا بأول، وهذا يعكس حرص الدولة المصرية على حل القضية ووقف الحرب الغاشمة وحرب الإبادة التى يشنها جيش الاحتلال بحق الشعب الفلسطينى الأعزل.