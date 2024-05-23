الخميس 23 مايو 2024
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محمد الباز
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محمد الباز

وزير الدفاع: مصر تتعامل مع القضية الفلسطينية بأقصى درجات الحكمة.. ومستعدون لأى تحديات

الفريق أول محـمد
الفريق أول محـمد زكي وزير الدفاع

قال الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، إن القوات المسلحة قادرة على مجابهة أي تحديات تفرض عليها بفضل قوة وتلاحم الشعب المصرى وقيادته الوطنية، وأإن الدولة المصرية لها ثوابت لا تحيد عنها ولا تنحاز إلا لمصلحة الأمن القومى المصري.

وشدد وزير الدفاع على الدور المهم والفعال الذى تقوم به الدولة المصرية لمساندة القضية الفلسطينية على مدار التاريخ، وأن الموقف الحالى يتم التعامل معه بأقصى درجات الحكمة لدعم القضية والحفاظ عليها ومساندة الأشقاء الفلسطينيين على أساس حل الدولتين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على سيناء لا يكتمل إلا بالتنمية الشاملة.

جاء ذلك خلال حضور وزير الدفاع المرحلة الرئيسية للمشروع التكتيكى بجنود، الذي تنفذه إحدى وحدات الجيش الثانى الميدانى باستخدام الذخيرة الحية، ويستمر لعدة أيام، بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من المحافظين وكبار قادة القوات المسلحة وأعضاء مجلسى النواب والشيوخ والإعلاميين ورؤساء الجامعات المصرية. 

وفي ختام المرحلة، نقل القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، اعتزازه بالجهود التى يبذلها رجال القوات المسلحة لتنفيذ كل المهام والواجبات المكلفين بها تحت مختلف الظروف، مؤكدا أن ما تم تنفيذه من أنشطة ومهام تدريبية للقوات المسلحة يقدم رسالة طمأنة للشعب المصرى العظيم على قواته المسلحة واستعدادها القتالى الدائم، موضحًا أن القوات المسلحة تعمل بكل جهد للحفاظ على ما تمتلكه من نظم قتالية وأسلحة ومعدات، وتعمل على تطوير أدائها لتعظيم الاستفادة منها بالإمكانات المتاحة. 

وقدم القائد العام الشكر والتقدير لرجال القوات المسلحة لما يبذلونه من جهود لمجابهة التحديات الراهنة وغير المسبوقة التى تستهدف الأمن القومى المصري على كل الاتجاهات الاستراتيجية.

وأشاد بالأداء المتميز والاستعداد القتالى العالى للعناصر المشاركة بالمشروع، الذى عكس قدرة وجاهزية الجيش الثانى الميدانى الذى يمثل مع باقى التشكيلات التعبوية للقوات المسلحة الدعامة الرئيسية لحماية أركان الأمن القومى المصرى على كل الاتجاهات الاستراتيجية. 

القوات المسلحة وزير الدفاع القضية الفلسطينية

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