"حزب المؤتمر": ادعاءات CNN الكاذبة محاولة بائسة لتشويه دعم مصر للقضية الفلسطينية

قال اللواء دكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر، إن ادعاءات شبكة CNN الكاذبة حول الوساطة المصرية بشأن الوضع في الدولة الفلسطينية محاولة بائسة لتضليل الرأي العام العالمي، وتشويه صورة الجهود الحقيقية المبذولة من قبل مصر من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن محاولات الإساءة إلى هذه الجهود والترويج للأكاذيب لن تؤثر على التزام مصر الراسخ بالقضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

أضاف فرحات، أن الادعاءات الكاذبة التي نشرتها شبكة CNN هي استمرار للعديد من الوقائع المزورة والقصص الملفقة حول الحرب في الأراضي المحتلة منذ 7 أكتوبر 2023، والمطلع جيدًا على تقارير هذه الشبكة يتيقن أنه ليس بجديد عليها تزييف الحقائق ونشر الأكاذيب عن الدولة المصرية التي تمتلك تاريخًا طويلًا وحافلًا في دعم جهود السلام وكانت دائمًا وسيطًا موثوقًا بين الجانبين وساهمت في تحقيق العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار على مر السنين.

أكد أن مصر تبذل جهودًا دبلوماسية كبيرة من أجل وقف إطلاق النار وعودة الهدوء والاستقرار ولم تتوان لحظة واحدة عن دورها الرائد في المفاوضات، ولم تكتف فقط بالوساطة الدبلوماسية، بل تقوم أيضًا بتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية لسكان غزة وكل هذه الجهود تؤكد التزام مصر الدائم بتحقيق السلام وحماية المدنيين في غزة.

اختتم بأن مصر ستظل داعمة للسلام والاستقرار وستواصل جهودها في دعم القضية الفلسطينية وتقديم الدعم اللازم للشعب الفلسطيني في ظل الظروف الصعبة التي يواجهونها بغض النظر عن الادعاءات الكاذبة التي تصدر من بعض وسائل الإعلام الغربية والتي تسعى إلى عرقلة السلام في المنطقة.