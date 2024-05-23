عماد الدين حسين عن تقرير "CNN": وسائل الإعلام الكبرى أداة فى يد صانع القرار بالغرب

علّق الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، على التقرير الذي نشره موقع "CNN" الأمريكي بخصوص مصر والحرب في غزة، مشيرًا إلى أن الناس تعتقد أن وسائل الإعلام الكبرى في الغرب منزهة عن مثل هذه الأفعال وهذا أمر خاطئ.

وأضاف "حسين" في مداخلة لبرنامج "هذا الصباح" المُذاع على قناة "إكسترا نيوز": "معظمنا كان يعتقد لوقت طويل أن وسائل الإعلام الكبرى لا يمكن أن تأتي إلا بالخبر الصادق الموثق المستند إلى مصادر حقيقية، ثم فوجئنا أن تلك الوسائل العالمية هي مجرد أداة في يد صانع القرار في الغرب، وأنها تفعل ما تفعله وسائل الإعلام في دول العالم الثالث وتنجرف إلى تقارير وأخبار مشوهة وكاذبة".

كما وجَّه حسين، التحية للهيئة العامة للاستعلامات المصرية بقيادة ضياء رشوان الذي يواجه هذه الوسائل بكل الطرق، ومن المهم جدًا رصد المعلومات وإجبار تلك الوسائل على التصحيح والتعديل.