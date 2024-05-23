الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الأرصاد: نهاية الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

الموجة الحارة
الموجة الحارة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا ستنتهي اليوم الخميس آخر أيام هذه الموجة.

وأضاف القياتي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن درجة الحرارة العظمى 39 درجة في القاهرة الكبرى، والذروة في جنوب الصعيد بواقع 44 درجة مئوية.

وأشار إلى أن اليوم يشهد استمرار الطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، بداية من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى جنوب الصعيد. 

وتابع: "محافظات الساحل الشمالي الشرقي، مثل بورسعيد وشمال سيناء، ستشهد أجواءً حارة أقل قليلا في محافظات القاهرة والمحافظات الداخلية، لكن محافظات الساحل الشمال الغربي تبدأ تنخفض درجات الحرارة فيها نسبيا، وسيكون بداية هذا الانخفاض النسبي على أقصى شمال غرب مصر عند مطروح والسلوم، ونتوقع انخفاضا مؤقتا في قيم الحرارة الجمعة والسبت على أغلب شمال الجمهورية في القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد".

الأرصاد الطقس حالة الطقس الموجة الحارة درجات الحرارة صباح الخير يا مصر

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