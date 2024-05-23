الأرصاد: نهاية الموجة الحارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 39 درجة

قال الدكتور محمود القياتي، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن الموجة الحارة التي تشهدها البلاد حاليا ستنتهي اليوم الخميس آخر أيام هذه الموجة.

وأضاف القياتي، في مداخلة هاتفية لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن درجة الحرارة العظمى 39 درجة في القاهرة الكبرى، والذروة في جنوب الصعيد بواقع 44 درجة مئوية.

وأشار إلى أن اليوم يشهد استمرار الطقس شديد الحرارة على أغلب مناطق الجمهورية، بداية من محافظات الوجه البحري والقاهرة الكبرى حتى جنوب الصعيد.

وتابع: "محافظات الساحل الشمالي الشرقي، مثل بورسعيد وشمال سيناء، ستشهد أجواءً حارة أقل قليلا في محافظات القاهرة والمحافظات الداخلية، لكن محافظات الساحل الشمال الغربي تبدأ تنخفض درجات الحرارة فيها نسبيا، وسيكون بداية هذا الانخفاض النسبي على أقصى شمال غرب مصر عند مطروح والسلوم، ونتوقع انخفاضا مؤقتا في قيم الحرارة الجمعة والسبت على أغلب شمال الجمهورية في القاهرة الكبرى وحتى شمال الصعيد".