محمد الغبارى لـ"الشاهد": الإسرائيليون دخلوا فلسطين لأول مرة عن طريق الهجرة غير الشرعية

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن جمعية أحباء صهيون كانت تنقل اليهود من روسيا والمناطق الشيوعية إلى غرب أوروبا.

وأضاف "الغباري" خلال حواره لبرنامج "االشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "بدأ الأوروبيون يشعرون بالضيق منهم، حتى الدكتور عبدالوهاب المسيري في موسوعته أطلق عليهم الفائض البشري في أوروبا، والصهيونية بدأت ترجعهم إلى أرض كنعان عن طريق الهجرة غير الشرعية على شواطئ فلسطين".

وتابع: "أول هجرة شرعية كانت سنة 1882 وهي نفس السنة التي جاء فيها الإنجليز مصر، لذلك الفكر الصهيوني يربط مع الدول العظمى أن مصر تكون بعيدة لأن مصر هي التي تدافع عن الشام، لذلك الاحتلال الإنجليزي كان يحاول إلهاء مصر، مثلما حدث في الربيع العربي جاب الإرهاب مصر لكي يبعدها عن سوريا وكذلك الوضع في ليبيا لكي تنشغل مصر دائمًا".

واستكمل: "هذا هو الفكر الصهيوني لأن مصر هي الدولة التي تستطيع صد الهجوم والدفاع عن الناس".

وأردف: "بدأت الهجرة ونزلوا على الساحل وكانت الهجرة الثانية العلياء الثانية عام 1904 ثم العلياء الثالثة سنة 1919 والرابعة سنة 1924، وكانوا مسالمين في البداية ولم تكن هناك مشكلات مع السكان".