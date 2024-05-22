الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محمد الغبارى لـ"الشاهد": الإسرائيليون دخلوا فلسطين لأول مرة عن طريق الهجرة غير الشرعية

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد الغباري

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن جمعية أحباء صهيون كانت تنقل اليهود من روسيا والمناطق الشيوعية إلى غرب أوروبا.

وأضاف "الغباري" خلال حواره لبرنامج "االشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "بدأ الأوروبيون يشعرون بالضيق منهم، حتى الدكتور عبدالوهاب المسيري في موسوعته أطلق عليهم الفائض البشري في أوروبا، والصهيونية بدأت ترجعهم إلى أرض كنعان عن طريق الهجرة غير الشرعية على شواطئ فلسطين".

وتابع: "أول هجرة شرعية كانت سنة 1882 وهي نفس السنة التي جاء فيها الإنجليز مصر، لذلك الفكر الصهيوني يربط مع الدول العظمى أن مصر تكون بعيدة لأن مصر هي التي تدافع عن الشام، لذلك الاحتلال الإنجليزي كان يحاول إلهاء مصر، مثلما حدث في الربيع العربي جاب الإرهاب مصر لكي يبعدها عن سوريا وكذلك الوضع في ليبيا لكي تنشغل مصر دائمًا".

واستكمل: "هذا هو الفكر الصهيوني لأن مصر هي الدولة التي تستطيع صد الهجوم والدفاع عن الناس".

وأردف: "بدأت الهجرة ونزلوا على الساحل وكانت الهجرة الثانية العلياء الثانية عام 1904 ثم العلياء الثالثة سنة 1919 والرابعة سنة 1924، وكانوا مسالمين في البداية ولم تكن هناك مشكلات مع السكان".

اللواء محمد الغباري محمد الغباري الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الباز اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

عاجل.. طيران الاحتلال يشن غارة على المخيم الجديد فى النصيرات وسط قطاع غزة

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

"الأرصاد" تُحذر من طقس الخميس.. وتعلن موعد انكسار الموجة الحارة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

حوار شيق لـ ريهام حجاج مع الدستور حول كواليس صدفة

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة