الغبارى لـ"الشاهد": العقيدة الإسرائيلية مبنية على إقامة دولة من العريش إلى الفرات

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن بن جوريون عام 1923 بدأ يحول المستعمرات إلى مستعمرات دفاعية خصوصًا أن أعداد اليهود قد زادت وقتها.

وأضاف "الغباري" خلال حوراه لبرنامج "االشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "بدأ اليهود في مزاحمة العرب في أرضهم، وبدأ الإنجليز يبحثون عن حل وسط للشعبين، وطالما هناك حل وسط فهو يمكن الضيف، إلى أن قامت حرب 48، وتم إصدار قرار بإقامة دولة يهودية على الساحل".

وتابع: "العقيدة الإسرائيلية تقول إن سيدنا إبراهيم عندما خرج من مصر وكان في بئر سبع، الرب قال له الأرض لك ولنسلك من بعدك شرط اعبدوني، من نهر مصر إلى النهر الكبير وكان وادي العريش، إذًا العقيدة الإسرائيلية مبنية على إقامة دولة من العريش إلى الفرات".