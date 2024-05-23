الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الغبارى لـ"الشاهد": العقيدة الإسرائيلية مبنية على إقامة دولة من العريش إلى الفرات

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد الغباري

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن بن جوريون عام 1923 بدأ يحول المستعمرات إلى مستعمرات دفاعية خصوصًا أن أعداد اليهود قد زادت وقتها.

 

وأضاف "الغباري" خلال حوراه لبرنامج "االشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "بدأ اليهود في مزاحمة العرب في أرضهم، وبدأ الإنجليز يبحثون عن حل وسط للشعبين، وطالما هناك حل وسط فهو يمكن الضيف، إلى أن قامت حرب 48، وتم إصدار قرار بإقامة دولة يهودية على الساحل".

 

وتابع: "العقيدة الإسرائيلية تقول إن سيدنا إبراهيم عندما خرج من مصر وكان في بئر سبع، الرب قال له الأرض لك ولنسلك من بعدك شرط اعبدوني، من نهر مصر إلى النهر الكبير وكان وادي العريش، إذًا العقيدة الإسرائيلية مبنية على إقامة دولة من العريش إلى الفرات".

اللواء محمد الغباري محمد الغباري الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الباز اكسترا نيوز

الأكثر قراءة

عاجل.. القاهرة الإخبارية: اشتباكات مع قوات الاحتلال فى محيط شارع الناصرة بالضفة (فيديو)

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بورسعيد 2024 برقم الجلوس الترم الثاني عبر الدستور

علاقة محرمة مع شاب.. كواليس قتل ممرض بمستشفى شهير ببولاق الدكرور

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

عبد الرحيم طايع

لو لم تجد دورًا جديدًا تلعبه فهاجم القاهرة!

محمد عبدالعزيز

شركاء لا وسطاء

علي سعدة

الدور المصرى ومحاولات تهميشه

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح

"بن غفير": لن نسمح بإصدار بيان حول الدولة الفلسطينية

"واتس آب" يفضح جيش الاحتلال.. جريمة إسرائيلية جديدة فى غزة