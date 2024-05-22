محمد الغبارى لـ"الشاهد": العقيدة الإسرائيلية فى الحرب قاسية

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الحرب في البداية لم يكن بها إنسانية وما زالت بدليل أنه يتم إصدار قوانين؛ للحفاظ على بعض حقوق الناس.

وأضاف "الغباري" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "مثل القانون الدولي الإنساني لحماية حقوق الأسرى والمدنيين"، مؤكدًا أن الحرب فعل غير إنساني.

وتابع: "في الحروب القدينة كانوا لا يحققون الانتصار إلا بقتل العدو، تجد بعد المعركة العديد من الجثث على الأرض وهذه كانت حروب الجيل الأول".

واستكمل: "عندما اخترعوا البارود فأصبح الضرب من مسافات بعيدة لتقليل الخسائر"، مؤكدًا أن عقيدة الجانب الإسرائيلي في الحرب بها قسوة والنشأة نفسها بها قسوة؛ لذلك لا ينظر إلى النواحي الإنسانية على الإطلاق لكن ينظر إلى الهدف الذي أمامه فقط.

وتابع: "القسوة موجودة في عقيدة اليهود حتى في البدايات كانوا يحرقون أهالي القرى ولا يعرفون شيئًا عن حقوق الإنسان".