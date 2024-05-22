ماك شرقاوى: تقرير "CNN" سقطة إعلامية وتم بتدخلات من الإدارة

علّق المحلل السياسي الأمريكي، ماك شرقاوي، على تقرير موقع "CNN" الأمريكي بخصوص مصر وفشل مفاوضات الهدنة في غزة.

وقال "شرقاوي" في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" المُذاع على قناة "dmc" إن تقرير "CNN" سقطة مهنية من مؤسسة ضخمة.

وأضاف: "أعتقد أن هذا تدخل من الإدارة لأن مالكها يدين بالولاء للحركة الصهيونية ولإسرائيل، لذلك نجد عدم موضوعية في الطرح فيما يتعلق بإسرائيل".

وتابع: "ليس فقط في تغطية الحرب لكن أيضًا في تغطية ما يحدث في الداخل الأمريكي وتظاهرات طلاب الجامعات الأمريكية التي ترفض موقف الولايات المتحدة في إدارة الحرب في غزة أيضًا غير موضوعية".