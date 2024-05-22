محمد الغبارى لـ"الشاهد": مصر فرضت إرادتها على إسرائيل فى حرب أكتوبر

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن الحرب هي أداة من أدوات السياسة لتنفيذ الأهداف.

وأضاف "الغباري" خلال حواره لبرنامج "الشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "عندما تفشل السياسة يتم اللجوء إلى الحرب، والحرب عبارة عن صراع بين قوتين أو جانبين لتحقيق الهدف، والهدف دائمًا يتحقق بفرض الإرادة".

وتابع: "عندما أفرض إرادتي يعني هذا أنني كسبت الحرب، رغم أن الفائز قد يتعرض لخسائر كثيرة لكنه في النهاية فرض إرادته، مثل حرب 56 هما دمروا فينا كتير وخصوصًا مدينة بورسعيد، إلا أننا فرضنا إرادتنا عليهم ومدخلوش قناة السويس ويسقطوا ثورة 52".

واستكمل: "أنا هنا فرضت إرادتي عليك أنت جاي لكي تستعيد القناة وتسقط ثورة 52 وتعيد القاعدة البريطانية، والعدو لم يحقق أيًا من أهدافه وانتصرنا على العدو، كذلك في حرب 1973 فرضنا إرادتنا على إسرائيل سواء حققنا 15 كيلو فقط من الحرب والباقي بالسلام.. في النهاية مصر فرضت إرادتها على إسرائيل".