الخميس 23 مايو 2024
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محمد الغبارى لـ"الشاهد": استمرار إسرائيل فى الحرب يستهدف التغطية لما يحدث بالضفة الغربية

اللواء دكتور محمد
اللواء دكتور محمد الغباري

قال اللواء دكتور محمد الغباري، مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق بأكاديمية ناصر العسكرية، إن إطالة أمد الحرب في غزة أفضل غطاء لإسرائيل لما يحدث في الضفة الغربية.

وأضاف "الغباري" خلال حوراه لبرنامج "االشاهد" مع الإعلامي الدكتور محمد الباز على قناة "إكسترا نيوز": "عندما دخل يوشع بن نون أرض كنعان استولى على الضفة الغربية والقدس، وأصبحت اسمها دولة يهوذا والسامرة ولم يكن لهم حاجة على الساحل".

وتابع: "كانت هناك مدينة اسمها جازر مكان حيفا وسيدنا سليمان لم يسيطر عليها رغم عظمة الدولة في ذلك الوقت، فتزوج بنت شيشنق المصري لكي يحافظ له عليها، وهذا إثبات من كتبهم أنهم لم يكن لديهم أي حاجة في الساحل الفلسطيني بأكمله".

واستكمل: "غزة لم تكن موجودة في خريطة الملك داوود، الوضع الموجود حاليًا عكس ذلك".

اللواء محمد الغباري محمد الغباري الشاهد برنامج الشاهد محمد الباز الباز اكسترا نيوز

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