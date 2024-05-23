برلمانى: ادعاءات CNN بشأن مصر عارية من الصحة وتهدف لتشويه صورتها

قال النائب محمد سلطان، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن ادعاءات سي إن إن بشأن مصر عارية تماما من الصحة ولا تستند إلى أي حقائق ملموسة، بل تهدف إلى تشويه صورة مصر وإثارة الشكوك حول مواقفها الثابتة تجاه القضية الفلسطينية.

وأوضح سلطان، في تصريحات صحفية له، أن مصر كانت وستظل داعمًا رئيسيًا ومخلصًا للشعب الفلسطيني الشقيق في نضاله العادل لاستعادة حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.

وأشار عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إلى أن تاريخ مصر الحافل بالمواقف الشجاعة والتضحيات الكبيرة من أجل القضية الفلسطينية يشهد على ذلك.

مبادرات مصرية عديدة لدعم الشعب الفلسطيني

وأكد النائب محمد سلطان أنه منذ النزاع الفلسطيني- الإسرائيلي، تبنت مصر سياسات ومبادرات عديدة لدعم الشعب الفلسطيني، سواء من خلال الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية أو من خلال الدعم المادي والمعنوي على الأرض.

وتابع أن مصر لن تتخلى عن مسئولياتها تجاه الشعب الفلسطيني، وستواصل العمل بجدية وبالتعاون مع الدول الشقيقة والصديقة من أجل تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن محاولات التشويه والإساءة لن تثني مصر عن مواصلة دعمها الثابت وغير المشروط للقضية الفلسطيني.

النائب محمد سلطان يطالب وسائل الإعلام بالتحقق من المعلومات قبل نشرها

وطالب عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وسائل الإعلام، بالتحقق من المعلومات قبل نشرها، والالتزام بالمهنية والمصداقية، وعدم الانجرار وراء الأخبار الكاذبة التي تهدف إلى زعزعة العلاقات بين الدول والشعوب.

وفي وقت سابق، قال الدكتور ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن التقرير الذي نشرته "سي إن إن" هو في حقيقته "محض ادعاءات خالية من أي معلومات أو حقائق، ولا يرتكز إلى أي مصادر صحفية يعتد بها وفق القواعد المهنية الصحفية المتعارف عليها عالميا".

وكانت "سي إن إن" نقلت عن مصادر مجهلة، قولها إن "التغييرات التي أجرتها مصر، التي لم يتم الكشف عن تفاصيلها من قبل، أدت إلى موجة من الغضب والاتهامات المتبادلة بين المسئولين الأمريكيين والقطريين والإسرائيليين، وأوصلت محادثات وقف إطلاق النار إلى طريق مسدود".