الخميس 23 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تحرك برلماني بعد غرق معدية أبو غالب.. مطالب بالتحقيق وإنشاء كوبري

النائبة امال رزق
النائبة امال رزق الله

تقدمت النائبة أمال رزق الله، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة عاجل للمستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير النقل ووزير الموارد المائية، ووزير التنمية المحلية، بعد كارثة حادث غرق معدية أبو غال، ما أدى إلى وفاة عدد من الفتيات في النيل. 

غير آمنة على سلامة المواطنين

وقالت عضو مجلس النواب، في طلب الإحاطة، إن هناك ممارسات غير آمنة على سلامة المواطنين في معدية أبو غالب بالجيزة، حيث فقد عشر فتيات حياتهن بسبب إهمال السائق الذي لم يوقف فرامل السيارة الأجرة التي كانت تنقل فتيات صغيرات تتراوح أعمارهن ما بين 14 و15 و17 سنة. 

أوضحت أن المعدية تعد وسيلة غير آمنة لتقل كل هذه الحمولة من سيارات وأشخاص لتوصيلهم إلى ضفة أخرى من النيل، فهي لم تكن معدة ومجهزة مثل السفن الكبيرة، لافتة إلى عدم وجود أمن على هذه المعدية لتفتيش السيارات والتأكد من معايير السلامة على المواطنين أثناء عبور النيل من خلالها. 

مطالبة بعمل كوبري بديل للمعدية 

وطالبت عضو مجلس النواب النائبة آمال رزق الله الحكومة بالتنسيق مع وزارة النقل لعمل كوبري بدلا من المعدية التي تسببت كوسيلة في حدوث كارثة إنسانية ووفاة عشر فتيات وإصابة وفقد 13 أخريات كانوا في طريقهن لأكل للعيش ومساعدة أسرهن، بالإضافة إلى إنشاء كباري في المعديات الأخرى حرصا على سلامة العابرين.

النائبة آمال رزق الله مجلس النواب طلب إحاطة رئيس المجلس معدية أبو غالب غرق معدية ابو غالب

مواد متعلقة

بالإنفوجراف.. ننشر الحصاد الأسبوعى لأنشطة وزارة العمل

خطبة اليوم الجمعة 19 أبريل 2024: التاجر الصدوق ومنزلته

جهود وزارة الهجرة فى ملف التواصل مع المصريين بالخارج على مدار 9 سنوات

أسيرات الطفولة.. 9 كاتبات عربيات يرسمن صور أبطالهن

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. فرص عمل وعقود لذوي همم ومناقشة الملاحظات على مشروع قانون العمل

"جبر الخواطر".. موضوع خطبة الجمعة اليوم 9 فبراير 2024

سيرة محمد اليمني.. «من سِمعه ساب خلجاته وطار عريان»

رولا عادل تشارك بـ"أوليسيا" في معرض الكتاب: أردت تقديم صنوف الأدب الروسي

الأكثر قراءة

عاجل|مصر تجبر إسرائيل على العودة للمفاوضات.. وانصياع نتنياهو لـ"مقترح القاهرة"

استخرج نتيجتك.. رابط نتيجة الصف الأول الإعدادى 2024 الترم الثانى بالرقم القومى

استعلم الآن.. رابط نتيجة الصف السادس الابتدائي 2024 برقم الجلوس والاسم

الترم الثاني.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 بورسعيد برقم الجلوس فقط

توقيع ديانج للزمالك وتعاقد الأهلي مع ظهير إنبي.. "الليثي" يكشف الحقيقة

عاجل|إعلان نتيجة صفوف النقل الترم الثانى بالقاهرة فى هذا الموعد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

مصر تواصل دورها المحورى لإنقاذ الفلسطينيين ووقف الحرب

لواء.حمدى البطران

" غزة " التزام مصرى أصيل

لواء. محسن الفحام

.. ويستمر مسلسل الأكاذيب

محمد العسيري

سوهاج بتبتدى من جديد

ماجد حبته

أوكرانيا بلا رئيس!

سارة الشلقاني

"قوة المفاوض المصرى" تزعج إسرائيل

محمد رفعت

مصر.. الدور النزيه المسئول!

جلال حمام

إسرائيل تكذب.. ونتنياهو يتعلل

صور

توقيع عقود استضافة مصر لبطولة كأس العالم للأندية لكرة اليد 3 نسخ متتالية

خطوة نحو آفاق جديدة.. توقيع شراكة استراتيجية بين الشركة المتحدة وشركة تريد فيرز انترناشيونال

الفيشاوي ومي سليم يتألقان في العرض الخاص لـ "بنقدر ظروفك"

محطة تل أبيب

المزيد

مُسيّرة تابعة للاحتلال تستهدف سيارة على طريق عام كفردجال النبطية جنوبى لبنان (صور وفيديو)

اليوم 230 للعدوان.. عشرات الشهداء فى رفح والنصيرات وغزة

توغل أعمق.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تتخذ مواقع جديدة داخل رفح