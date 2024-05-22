الأربعاء 22 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

بإجمالي 76.6 مليار جنيه.. "اتصالات النواب" توافق علي موازنة البريد المصري

أحمد بدوي
أحمد بدوي

وافقت لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، برئاسة أحمد بدوي بالإجماع على مشروع قانونين بربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2025 للهيئة القومية للبريد بإجمالي 76 مليار و644 مليون جنيه وبلغت جملة الاستخدامات الاستثمارية نحو 36 مليار و804 مليون جنيه خلال العام المالي الجديد 2024 /25 وجملة الإيرادات 39 مليار و840 مليون جنيه.

وأكد فاروق في نهاية الاجتماع أنه تم إضافة 500 فرع ومكتب بريد في القري والنجوع والمجتمعات العمرانية الجديدة ومتواجدين في خدمه المصريين اينما كانوا، كاشفًا عن خطة الهيئة القومية للبريد لتركيب 1000 مكنة ATM في العام المالي الجديد، مؤكدًا أن شبكة الصراف الآلي في البريد من أكبر الشبكات في السوق المصري.

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"اتصالات النواب": البريد من أهم ركائز الاقتصاد الوطنى بأرباح 1.84 مليار جنيه

من جانبه، شكر بدوي، رئيس هيئة البريد وجميع المسئولين مؤكدًا أن قطاع البريد من أكثر القطاعات التي حققت معدلات نمو ومنظومة نجاح تدعو للفخر، مشيدًا بالتعاون المثمر بين الحكومة، ممثلة في الهيئة القومية للبريد والبرلمان في تحقيق التكامل لصالح الوطن والمصريين.

لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات الموازنة العامة الاستثمارية الهيئة القومية للبريد العمرانية المواطنين

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