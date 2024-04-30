وزير التنمية المحلية يستعرض جهود التوسع فى التصنيع الزراعى بالمحافظات أمام مجلس الشيوخ

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، أن الدولة ليست لديها رفاهية السماح بحدوث أي تعديات جديدة علي الأراضي الزراعية بكل المحافظات، في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم، مشيرا إلى أن الدولة بوزارتها المعنية ستواجه بكل حسم أي محاولات للتعدي علي الأراضي الزراعية في جميع محافظات الجمهورية.

جاء ذلك خلال مشاركة وزير التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء، في أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، وبحضور المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية، ووكلاء وأعضاء المجلس وعدد من قيادات وزارة التنمية المحلية.

تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي

وخلال الجلسة عرض اللواء هشام آمنة دور وزارة التنمية المحلية في تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي، لافتا إلى تفعيل محضر التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية طبقا للقانون 164 لسنة 2022 ويشمل كل البيانات عن المتعدي، وكذلك المهندس والمقاول.

وأوضح أنه تم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع وزارتي العدل والزراعة والنائب العام، كما تم توقيع العقوبات على العاملين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، حيث تم عزل من الوظيفة لـ70 وإحالة 364 للنيابة الإدارية وإحالة 14 إلى النيابة العامة وإحالة 11 إلى المحكمة التأديبية، كما استعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدي على الأراضي الزراعية الخاصة حتى نهاية أبريل الجاري.

إزالة 23 ألفًا و590 حالة تعدٍ بالبناء على الأراضى الزراعية



وأكد وزير التنمية المحلية أنه تمت إزالة ما يزيد على 23 ألفا و590 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023 حتى نهاية أبريل، وذلك بمساحة 1281 أفدنة، وكذا إزالة عدد 4451 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 832 ألف متر مربع، وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي محاضر التبوير بلغت حوالى 10395 ومحاضر البناء بلغت حوالى 18776 محضرا.

وأشار اللواء هشام آمنة، إلى أنه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 88 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وفقًا لما نص عليه القانون في هذا الشأن.