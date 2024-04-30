وزير التنمية المحلية: عزل 70 موظفًا بسبب التواطؤ فى التعدى على الأراضى الزراعية

أكد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تقوم بدور رقابي كبير جداً ولا تتساهل مع الفاسدين، خاصة في مجال الحفاظ على الرقعة الزراعية، خلال الفترة من 30 أكتوبر 2023 حتى 25 أبريل، وتمت إزالة 23590 حالة تعد على الأراضي الزراعية، بالإضافة إلى استعادة 1281 فداناً، وتحرير 10395 محضر تبوير أراض زراعية.

وأوضح وزير التنمية المحلية أنه من خلال 4 مواجهات في الفترة الماضية، تم تسليم 88357 اسمًا من المواطنين لحرمانهم من الدعم التمويني نتيجة للتعدي على الأراضي الزراعية، وفقًا لما ينص عليه القانون في هذا الشأن.

التعدي على الأراضي

وكشف عن عزل 70 موظفا بسبب التواطؤ في جرائم التعدي على الأراضي الزراعية، فضلا عن وقف 188 موظفا، وإحالة 374 للنيابة الإدارية، و14 موظفا للنيابة العامة، و11 موظفا إلى المحكمة التأديبية.

جريمة مخلة بالشرف

وأكد وزير التنمية المحلية، التمسك بتنفيذ قانون الزراعية وتعديلاته لمواجهة التعدي علي الأراضي الزراعية، بإحالة من يتعدي علي هذه الأراضي للنيابة، حيث إنها جريمة مخلة بالشرف، في ضوء توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، حتي لا يتم استصلاح أراض من جانب وفقد أخرى من جانب آخر لغياب الرؤية لدى البعض.