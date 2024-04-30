الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

نائب بالشيوخ: مصر نجحت في زيادة حجم الرقعة الزراعية لـ9.8 مليون فدان

النائب عبده أبو عايشة
النائب عبده أبو عايشة

وجه النائب عبده أبو عايشة، عضو مجلس الشيوخ التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه القطاع الزراعي في مصر وتشجيعه التوسع الصناعى وتوسيع وتوفير الرقعة الزراعية ومضاعفة مساحتها طوال السنوات الماضية.

 وقال خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ لمناقشة طلب المناقشة المطروح  من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي. أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي،  ويلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الإستثمارات وزيادة حجم الصادرات الزراعية.

وأوضح أبو عايشه أن مصر نجحت خلال السنوات الأخيرة في زيادة حجم الرقعة الزراعية لتصل إلى نحو ۹٫۸ مليون فدان، فيما تستهدف وصولها إلى نحو ۱۳ مليون فدان بحلول عام ۲۰۳۰.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

وطالب بضرورة إعادة النظر في شكل الاستفادة من الموارد المتاحة لدينا لاسيما في القطاع الغذائي وتقييم حجم الاستفادة منها، لتحقيق أفضل استفادة تساعد الدولة في تحقيق أهدافها التنموية مشيرًا إلى. أن القطاع الزراعي يمثل أهمية كبيرة في توفير فرص العمل بالقرى والمحافظات، من خلال خلق مئات فرص العمل داخل المجمع الصناعي الواحد، وبالتالي تحسين مستوى دخل ومعيشة المواطن بالريف.

و دعا النائب عبده ابو عايشه بضرورة لوقوف على ما تقدمه الدولة من دعم  قطاع التصنيع الزراعي وكيفية التوسع فيه، وتوفير الأراضي اللازمة له بمختلف المحافظات، ووضع خريطة  واستراتيجية واضحة للنهوض بالتصنيع الزراعى، بما يتماشي مع توجهات الدولة ويحقق خطتها في زيادة حجم الاستثمارات والتصدير وتوفير فرص العمل وتوفير العملة الأجنبية.

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