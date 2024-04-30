محمد حلاوة: تنمية القطاع الزراعي مستقبل مصر وأمن قومي

أكد محمد حلاوة رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أهمية تنمية القطاع الزراعي الذي يعد بمثابة مستقبل مصر، وأمن قومي للبلاد، مطالبا بوضع خطة واضحة المعالم لربط التنمية الزراعية باحتياجات القطاع الصناعي، لاسيما وأن خطة الدولة لتعميق الصناعة تبدأ بربط احتياجات الصناعة من القطاع الزراعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، في المنعقدة اليوم، لمناقشة ملف التصنيع الزراعي في ضوء طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، و20 نائبا بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وذلك في وجود ممثلي الحكومة.

وأشار حلاوة في كلمته إلى أن توجه الدولة نحو التعميق الصناعي استنادا إلى خامات محلية الصنع للحد من الفجوة الدولارية، مشيرًا إلى أهمية القيمة المضافة للمنتجات الزراعية لزيادة الصادرات.

وثمن النائب محمد حلاوة، توجهات الدولة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتنمية المشروعات الزراعية لاسيما في المناطق النائية مثل توشكي، قائلًا: " بصدد ثورة زراعية حقيقة".

التوسع في التصنيع الزراعي

وعاد رئيس لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، ليؤكد أهمية وضع منظومة متكاملة بالتنمية الزراعية وربطها باحتياجات الدولة الصناعية.

من جهته وجه النائب عبده ابو عايشه عضو مجلس الشيوخ التحية والتقدير للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لدعمه القطاع الزراعي في مصر وتشجيعه التوسع الصناعي وتوسيع وتوفير الرقعة الزراعية ومضاعفة مساحتها طوال السنوات الماضية.

وقال خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ لمناقشة طلب المناقشة المطروح من النائب عبد السلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة والرى، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي. أن القطاع الزراعي يعد من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، ويلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية وجذب الاستثمارات وزيادة حجم الصادرات الزراعية.