وكيل الشيوخ: التوسع في الإنتاج الزراعي حقق أهدافه والرقعة الزراعية وصلت إلى 14.5%

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن مصر تسير بخطى ثابتة وراسخة على الطريق السليم في العديد من المجالات وعلى رأسها الانتاج الزراعي، مشدداً على ضرورة أن نكون أمام مشروع وطني للتصنيع الزراعي، ولا بد أن نكون أمام استراتيجية وطنية تتعلق بالارتقاء بهذه المنظومة.

وأضاف أبو شقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة، المقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضواً، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي"، بأن التصنيع الزراعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمسيرة الوطنية للاقتصاد المصري، ليس فقط على مجال الانتاج الزراعي ولكن على التصنيع الزراعي الذي يعتبر مكونًا أساسيًا، موضحًا بأن الاهتمام بالتصنيع ركيزة أساسية في الجمهورية الجديدة، مؤكدًا أننا لابد أن نكون أمام تخطيط على نحو فني تعليمي يتفق مع أحدث النظم العالمية في الزراعة يحقق إنتاجًا يكفي للسوق المحلي ونكون أمام فائض للتصدير.

التوسع في الإنتاج الزراعي

وأكد أبو شقة أن استراتيجية التوسع في الإنتاج الزراعي قد حققت أهدافها، حيث أننا في عام 2013 كانت الرقعة الزراعية 6٪، والآن وصلنا إلى 14.5٪ بفضل الخطط الاستراتيجية للرئيس السيسي. يجب أن يكون لدينا إنتاج زراعي يكفي للاستهلاك، ونستطيع الاستفادة من 5 مليون فدان صالحة للزراعة في سيناء واللجوء إلى نظام BOT.

وأشار أبو شقة إلى أن جائحة كورونا والحرب الأوكرانية قد أثبتت بشكل قاطع أهمية القيادة السياسية والرئيس السيسي في اعتماد الاستراتيجية الوطنية للزراعة ضمن المشروع الوطني لبناء الدولة المصرية والتوسع في الرقعة الزراعية.

وأكد أبو شقة أن تطوير المنظومة الزراعية يتطلب توفر مقومات فنية حديثة تحدد المساحات وأنواع المحاصيل الصالحة للزراعة والطرق المناسبة، بالإضافة إلى الاستفادة من طرق الري الحديثة. وأشار إلى أن زراعة الصوب يمكن أن تحقق إنتاجًا مضاعفًا، وأن التوسع في التكنولوجيا الزراعية يمهد الطريق للاستفادة من الطرق العلمية الحديثة.