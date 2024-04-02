نقيب الزراعيين: السيسي وجه رسالة لأهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي

تقدم مجلس نقابة المهن الزراعية برئاسة الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين بإرسال برقية تهنئة إلي الرئيس عبدالفتاح السيسي واداءه اليمين الدستورية أمام مجلس النواب لتجديد الثقة فيه رئيسا للجمهورية لفترة جديدة والتفاف جموع الشعب حول الرئيس القائد لتحقيق آمال الشعب المصري والدولة المصرية، مشيرا إلي أن كلمة الرئيس خلال الإحتفالية رسالة للشعب بأن أولوية العمل ستكون للقطاع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي.

وقال نقيب الزراعيين، ان كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي حددت أولويات العمل القادمة ومنها التركيز علي الزراعة والصناعة والسياحة والتكنولوجيا المعلومات وزيادة مساحة الرقعة الزراعية لتحقيق الامن الغذاءي وأولوية الصناعة وتبني اصلاح مؤسسي شامل وترشيد الإنفاق العام، مشيدا بنهج الدولة المصرية بأن تكون الزراعة هي الأولوية الأولي لمصر خلال الفترة القادمة لتحقيق الأمن الغذائي وتقليل فاتورة إستيراد المواد الغذائية من الخارج والبالغة 80 مليار دولار سنويا.

وأضاف «خليفة»، ان سياسات الرئيس السيسي علي مدار 10 سنوات ماضية ساهمت في إستعادة مكانة الدولة المصرية لمصاف الدول الأكثر تأثيرا في سياسات العالم، فضلا عن نجاحها في إنقاذ الوطن من الأرهاب وتحقيق التنمية والتقدم، مشيدا بالشفافية «غير المسبوقة»، التي إنتهجها الرئيس خلال السنوات الماضية وإعلانه المصارحة في التحديات التي تواجه مصر والمشاركة المجتمعية التي إنعكست علي وحدة الشعب المصري لإنه هو الضمانة لتحقيق أية تقدم لدعم جهودى الدولة المصرية.

وأوضح نقيب الزراعيين ان إدارة الرئيس السيسي لشؤون البلاد رغم التحديات الجسام التي واجهت مصر ومحاولات جماعات الشر والحروب والصراعات في المنطقة المحيطة التي فاقت حدود الأمل، ونجحت أيضا الدولة المصرية من خلال الجهود الخارقة في تحويل التحديات لإعادة وطننا إلي مصاف الدول الكبرى في المنطقة وتجاوز أي صعوبات واجهت الوطن.

وأشاد «خليفة»، بالمشروعات القومية التي دعمت سياسات الدولة المصرية وخاصة مشروعات الطرق والنقل والهيدروجين الاخضر والدور الإقتصادي لقناة السويس في منظومة الاقتصاد الوطني والاستفادة من موارد مصر البشرية للارتقاء بالصحة العامة للمواطنين والتأمين الصحي الشامل، فضلا عن حزمة البرامج التكافل الاجتماعي مثل برنامج تكافل وكرامة وحياة كريمة كاكبر مبادرة تنموية مصرية لتطوير الريف المصري، وإستكمال انشاء الجيل الرابع للمناطق العمرانية والتحول إلي المدن الذكية كأحدأسس الجمهورية الجديدة وهي اساس التقدم للدولة المصرية.

ولفت نقيب الزراعيين إلي إن كل المهندسين الزراعيين علي قلب رجل واحد في دعم توجهات الدولة المصرية، رغم التحديات الكبيرة التي تواجه الوطن، وإن سياسات الرئيس السيسي في سباق مع الزمن لمواجهة هذه الصعاب والتحديات والتقدم المستمر لا يتوقف لينتظر أحد مؤكدا ان جموع الزراعيين في مواجهة الصعاب والتحديات دعما للرئيس السيسي ومدركين اننا نتحدي انفسنا فسر علي بركة الله يا سيدي الرئيس ضمن إطارا جديدا للعمل محليا واقليميا وتعزيز التعاون مع دول العالم من اجل الاستقرار والامن وتنفيذ التوصيات التي يتم الاتفاق عليها وطنيا وإقليميا.