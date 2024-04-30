الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

برلمانية حماة الوطن: قطاع الزراعة يمثل أمن قومي لمصر

اللواء أيمن عبد المحسن
اللواء أيمن عبد المحسن

قال اللواء أيمن عبد المحسن، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس الشيوخ، إن قطاع الزراعة يمثل أمن قومي لمصر، فضلا عن أهمية ملف التصنيع الزراعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ المنعقدة الآن، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، والمخصصة لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من المهندس عبدالسلام الجبلي  بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، بحضور اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية.

وأوضح رئيس برلمانية حماة الوطن بالشيوخ، أن التصنيع الزراعي يساهم في تحقيق العديد من العوامل بينها زيادة الصادرات وجلب العملة الصعبة، بالإضافة لتوفير فرص عمل وتقليل نسب البطالة.

وأكد النائب، أن التوسع في التصنيع الزراعي يساهم في سد العجز في الميزان التجاري بين الاحتياجات من الواردات والصادرات.

الجلسة العامة لمجلس الشيوخ

ولفت إلى أن الدولة خلال الفترة الأخيرة افتتحت أكبر مجمع صناعي زراعي في مصر في مدينة السادات بتكلفة 300 مليون دولار بين شركات مصرية وأجنبية، وهو ما يعود بالفائدة على الدولة المصرية.

من جانبه، أكد المستشار بهاء أبوشقة وكيل أول مجلس الشيوخ أن مصر تسير بخطى ثابتة وراسخة على الطريق السليم في العديد من المجالات وعلى رأسها الإنتاج الزراعي، مشددا على ضرورة أن نكون أمام مشروع وطني للتصنيع الزراعي، لابد أن نكون أمام استراتيجية وطنية تتعلق بالارتقاء بهذه المنظومة.

وأضاف أبوشقة في كلمته في الجلسة العامة اليوم، أثناء مناقشة طلب المناقشة العامة المقدم من النائب عبد السلام الجبلي وعشرين عضواً، من الأعضاء لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن "تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي"، بأن التصنيع الزراعي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالمسيرة الوطنية للاقتصاد المصري، ليس فقط على مستوى الإنتاج الزراعي، ولكن أيضًا على مستوى التصنيع الزراعي الذي يعتبر مكونًا أساسيًا. وأوضح أن الاهتمام بالتصنيع يشكل ركيزة أساسية في الجمهورية، مؤكدًا أنه يجب أن نكون أمام تخطيط فني تعليمي يتفق مع أحدث النظم العالمية في الزراعة، لتحقيق إنتاج يكفي للسوق المحلية وأن نكون أمام فائض للتصدير.

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