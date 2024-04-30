الثلاثاء 30 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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سياسي

"المهن الرياضية" تطلق اسم الدكتور محمود حسين على دورة تخريج المدربين والإداريين

جانب من الحدث
جانب من الحدث

أطلقت نقابة المهن الرياضية اسم الدكتور محمود حسين رئيسًا لجنة الشباب والرياضة في مجلس النواب على حفل تخرج دارسي الدورة الأساسية للمدربين والإداريين رقم 521 التي أقامتها النقابة في محافظة بورسعيد، وذلك تقديرًا لجهوده الكبيرة وإسهاماته في تطوير الرياضة المصرية والعمل على حل مشكلات الشباب في إطار الدور التشريعي والرقابي للجنة.
وعلى هامش الحفل أُقيم صالون ثقافي بعنوان "مساهمة التشريعات في تطوير الرياضة المصرية" بقاعة المدينة الشبابية ببورسعيد بحضور النائب الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، والأستاذ الدكتور فتحى ندا رئيس نقابة المهن الرياضية، والدكتور جمال محمد علي، والكابتن محمد توما رئيس النقابة ببورسعيد.
وحرص الدكتور فتحي ندا، رئيس نقابة المهن الرياضية، والكابتن محمد توما نقيب نقابة بورسعيد وأعضاء نقابة المهن الرياضية، على توجيه الشكر للدكتور محمود حسين على جهوده الكبيرة في تذليل كافة الصعوبات التي تواجه الشباب والرياضيين.
من جانبه، وجه الدكتور محمود حسين الشكر لنقابة المهن الرياضية على مبادرتهم باطلاق اسمه على الدورة التدريبية رقم 521، مؤكدًا أن اللجنة حريصة على ترك بصمة لها في الرياضة المصرية، حيث انتهت من تعديلات قانون الرياضة التي تتيح معالجة المشكلات الواضحة في المجال الرياضي، ومن أهمها معوقات الاستثمار.

وكشف عن إجراء اللجنة حوار مجتمعي شمل كل المعنيين بالرياضة المصرية وكذلك التواصل مع اللجنة الأوليمبية والاتحادات الرياضية، وتم مناقشتهم في تعديلات القانون لدعم وتطوير الرياضة لافتا إلي أن اللجنة حريص علي ظهور القانون للنور قريبا.

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