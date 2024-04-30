الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

سياسي

رفع أعمال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والعودة للانعقاد 12 مايو

المستشار عبد الوهاب
المستشار عبد الوهاب عبد الرازق

قرر المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس  مجلس الشيوخ، رفع الجلسة العامة، على أن يعود للانعقاد 12 من شهر مايو المقبل.

جاء ذلك بعدما أحال طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي، وتعقيب وزير التنمية المحلية، إلى اللجان النوعية المختصة.

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 التوسع في التصنيع الزراعي

وعقب اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، على مطالب النواب بشأن التوسع في التصنيع الزراعي.

وأكد  وزير التنمية المحلية، أن الدولة ليست لديها رفاهية السماح بحدوث أي تعديات جديدة علي الأراضي الزراعية بكافة المحافظات في ظل الظروف الاقتصادية التي يمر بها العالم ، وقال وزير التنمية المحلية إن الدولة بوزاراتها المعنية ستواجه بكل حسم أى محاولات للتعدي على الأراضي الزراعية في جميع محافظات الجمهورية. 

وخلال الجلسة عرض اللواء هشام آمنة دور وزارة التنمية المحلية في تشجيع التوسع في التصنيع الزراعي حيث أشار "آمنة" إلى تفعيل محضر التعدى بالبناء على الأراضي الزراعية طبقًا للقانون 164 لسنة 2022 ويشمل كافة البيانات عن المتعدي وكذلك المهندس والمقاول وتم تعميمه على المحافظات وتفعيله بعد المراجعة مع وزارتي العدل والزراعة والنائب العام، كما تم توقيع العقوبات على العاملين المتقاعسين بالوحدات المحلية والجمعيات الزراعية، حيث تم عزل من الوظيفة لـ70 وإحالة 364 للنيابة الإدارية وإحالة 14 إلى النيابة العامة وإحالة 11 إلى المحكمة التأديبية، كما استعرض اللواء هشام آمنة، موقف إزالات التعدي على الأراضي الزراعية الخاصة حتى نهاية أبريل  الجاري.

التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية 

وأكد وزير التنمية المحلية أنه تمت إزالة ما يزيد على 23 ألفًا و590 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية منذ بدء الحملة المكبرة للإزالات في أكتوبر 2023 وحتى نهاية أبريل وذلك بمساحة 1281 فدانًا، وكذا إزالة عدد 4451 حالة مخالفة بناء بمساحة تزيد على 832 ألف متر مربع، وأوضح وزير التنمية المحلية أن إجمالي محاضر التبوير بلغت حوالى 10395 ومحاضر البناء بلغت حوالى 18776 محضرًا.

 وأشار اللواء هشام آمنة إلى أنه في ضوء تفعيل تلك الإجراءات، تم إيقاف الدعم التمويني لما يزيد على 88 ألف مخالف، بسبب التعدي بالبناء على الأراضي الزراعية، وفقًا لما نص عليه القانون في هذا الشأن. 

رئيس مجلس الشيوخ الجلسة العامة الحكومة وزير التنمية المحلية النواب

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