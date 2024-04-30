النائب علاء عابد: زيارة أمير الكويت لمصر تستهدف تعزيز التعاون المشترك وتبادل الخبرات

قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، ونائب رئيس البرلمان العربي، إن زيارة أمير الكويت مشعل الأحمد الجابر الصباح، لأول مرة للقاهرة منذ توليه الحكم، تعكس العلاقات الوطيدة والأخوية بين البلدين الشقيقين، وتؤكد على التعاون المثمر والتضامن القوي بينهما في مختلف المجالات.

وأوضح عابد، في تصريحات صحفية له، أن الزيارة واللقاء المرتقب بين الرئيس السيسي وأمير الكويت يستهدف تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات والتجارب في سبيل تحقيق المصالح المشتركة وتعزيز السلام.

وأشار رئيس نقل النواب، إلى أن الجميع يعرف مدى العلاقات بين مصر والكويت، التي لا تتأثر بالظروف المحيطة وتظل ثابتة، ووجود عدد كبير من المصريين في الكويت، إثبات لعمق العلاقات، وإثبات أنهم أصبحوا جزء من النسيج الكويتي.

العلاقات المصرية الكويتية

وأكد النائب علاء عابد، أن الزيارة تستهدف توثيق التواصل والتشاور بين الكويت والقاهرة حول مستجدات الأحداث إقليميا ودوليا إلى جانب بحث القضايا محل الاهتمام المشترك وتطوير العلاقات الثنائية في مجالات عدة بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.

وتابع رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، دولة الكويت تحتل مكانة متميزة بين الاستثمارات العربية في السوق المصرية ما يدلل على ثقة المستثمر الكويتي في الاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية المتاحة في السوق المصري.

واختتم النائب علاء عابد تصريحاته، أن العلاقات المصرية الكويتية، تجسد التوافق التام بين البلدين على المستويين الرسمى والشعبى، وتتسم فى الوقت نفسه بخصائص مميزة تؤكد عمق الترابط الاستراتيجى بينهما.

واستعرض النائب عبدالسلام الجبلي، رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، طلب المناقشة العامة المقدم منه بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والمنعقدة الان برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق.

وقال الجبلي: القطاع الزراعي من القطاعات الرئيسية في البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والاجتماعي، حيث يلعب دورًا رئيسيا في تفعيل أبعاد التنمية المستدامة، وهو ما دعا القيادة السياسية، لتوجيه اهتماما كبيرا بذلك القطاع من خلال تنفيذ عدد من المشروعات القومية التي تستهدف زيادة حجم الإنتاج الزراعي والتوسع في الرقعة الزراعية والعمل علي جذب الاستثمارات في ذلك القطاع وزيادة حجم الصادرات الزراعية.