الثلاثاء 30 أبريل 2024
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سياسي

نائب: زيارة أمير الكويت للقاهرة تجسيد للعلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر

أكد النائب حمدي سعد، عضو مجلس النواب، رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية، أن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، إلى القاهرة اليوم، ولقاءه مع أخيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، تجسيد للعلاقة التاريخية والاستراتيجية بين البلدين الشقيقين، وتأكيد وحدة الرؤي بين الزعيمين الشقيقين في مختلف القضايا الإقليمية والعربية.

وأضاف سعد في تصريحات للمحررين البرلمانيين اليوم، أن العلاقات بين مصر والكويت متفردة ولها خصوصية عبرت عنها مواقف البلدين الشقيقين، وترجمت المحبة المترسخة بين القيادة علي مر التاريخ، وبين الشعبين اللذين تربطهما أواصر المحبة والدم ووحدة المصير.

العلاقات المصرية الكويتية

وأشاد رئيس جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية، بعمق العلاقات وتقدير القيادة المصرية والشعب المصري لضيف مصر الكريم الغالي، في أول زيارة رسمية له إلى مصر بعد توليه مسند الإمارة، مؤكدًا أن تطابق الرؤي بين الزعيمين يدفع العلاقات المصرية الكويتية إلى آفاق عالية تحلق في سماء الأخوة والتلاحم.

وعبر سعد عن تفاؤله من زيارة أمير الكويت التي ستعزز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتدعم الشراكة بين البلدين، مثمنًا دور الكويت في الوقوف إلى جانب مصر والقرار المصرى في العديد من المواقف التاريخية التي عبرت عنها شهامة حكام الكويت على مر التاريخ.

وبين عضو مجلس النواب أن العلاقة التي تجمع مجلس النواب المصري ومجلس الأمة الكويتي فريدة ومتميزة بفضل دعم قيادات البرلمان في البلدين ونواب البرلمان الحريصين علي تعزيز التعاون المشترك من خلال جمعية الصداقة البرلمانية المصرية الكويتية وغيرها من أوجه التعاون بين البلدين الشقيقين.

على صعيد آخر، يواصل مجلس الشيوخ، جلسته العامة اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، لمناقشة طلب مناقشة عامة مقدم من النائب عبد السلام الجبلي، وعشرين عضوا من الأعضاء، لاستيضاح سياسة الحكومة بشأن “تشجيع التوسع في مجال التصنيع الزراعي”.

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