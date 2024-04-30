الإعلام الكويتية: زيارة أمير البلاد لمصر تجسيدا لمتانة علاقات القيادتين

أكدت وزارة الإعلام الكويتية أن زيارة أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح اليوم الثلاثاء، إلى مصر تعد تجسيدا لقوة ومتانة العلاقات بين القيادتين المصرية عبد الفتاح السيسي، والكويتية الشيخ مشعل الصباح والشعبين الشقيقين.

وذكرت الوزارة في فيديو مصور تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم، أن الزيارة تؤكد أيضا وحدة المصير المشترك بين البلدين وخصوصية العلاقات وتلاحم البلدين.

وتضمن الفيديو المصور زيارات الرئيس السيسي لدولة الكويت ولقائه أمير الكويت، والأمير الراحل الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، والراحل الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح.