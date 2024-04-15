الإثنين 15 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

من هو أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيس وزراء الكويت الجديد؟

الشيخ أحمد عبدالله
الشيخ أحمد عبدالله الأحمد الصباح

أصدر الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، اليوم الإثنين، أمرًا أميريًا بتعيين أحمد عبدالله الأحمد الصباح رئيسًا لمجلس الوزراء الكويتي وتكليفه بتشكيل الحكومة الجديدة.

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أمير الكويت يكلف الشيخ أحمد الصباح بتشكيل الحكومة الجديدة

أبرز المعلومات عن رئيس وزراء الكويت الجديد

وكان أحمد عبدالله الأحمد الصباح  من بين الأسماء المطروحة لمنصب رئيس وزراء الكويت، منذ تولي الأمير مشعل الأحمد منصب أمير البلاد فقد شغل منصب رئيس ديوان ولي العهد منذ 20 سبتمبر 2021، وهو من مواليد 5 سبتمبر 1952 ويبلغ من العمر 71 عامًا.

ويعد الشيخ  أحمد عبدالله الأحمد الصباح من أبرز المقربين من الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، فقد بعث في أكثر من مناسبة ممثلا له أو لأمير البلاد في العديد من الفعاليات الخارجية، ففي 2 أكتوبر 2023 شارك بصفته ممثل أمير الدولة في معرض قطر إكسبو الدوحة 2023، كما شارك في العديد من الملفات المهمة مثل ملف العلاقات مع الصين فقد كان ضمن وفد ولي العهد خلال زيارته لبكين في أكتوبر 2023 ولعب دورا مهما في مخرجات هذه الزيارة.

ويحظى أحمد عبدالله الأحمد الصباح بخبرة قوية في مجال الاقتصاد نظرًا لطبيعة تعليمه فقد أكمل تعليمه بالمدرسة الداخلية الأمريكية في لبنان ودرس في جامعة إلينوي في شيكاغو وتخصص في تمويل البنوك والاستثمارات وتخرج عام 1976.

ولهذا عمل منذ 1978 في المركز المالي الكويتي وانتقل بعدها إلى البنك المركزي، واستمر به حتى 1987، ثم في عام 1987 عين رئيس مجلس إدارة بنك برقان، حتى عام 1998، وفي يوليو 1999 عين وزيرا للمالية ووزيرًا للمواصلات، وظل وزيرًا بالحكومة في مناصب مختلفة حتى عين في مايو 2009 وزيرًا للنفط ووزيرًا للإعلام حتى عام 2011، وظل بعيدًا بشكل كبير عن المناصب الحكومية حتى عين في 20 سبتمبر 2021 رئيسًا لديوان ولي العهد.

لكن الإطاحة به من الحكومة عام 2011 خلال الاحتجاجات الشعبية ومعارضة مجلس الأمة للحكومة وقتها أبعدته عن دائرة السياسة بشكل كبير حتى مجيئه في 2021 رئيسًا لديوان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.

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الرئيس السيسى يهنئ أمير الكويت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

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