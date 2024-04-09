الثلاثاء 09 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

الرئيس السيسى يهنئ أمير الكويت بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك

الرئيس السيسى يهنئ
الرئيس السيسى يهنئ أمير الكويت

أجرى الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الثلاثاء، اتصالًا هاتفيًا مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير الكويت، حيث تبادل الزعيمان التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، المستشار الدكتور أحمد فهمي، إن الرئيس السيسي أعرب عن تمنياته بأن يعيده الله- سبحانه وتعالى- على الكويت وقيادتها الحكيمة وشعبها الشقيق بالخير واليُمن والبركات، وأن يديم الأمن والاستقرار على الأمتين العربية والإسلامية؛ وهو ما ثمنه أمير دولة الكويت، معربًا عن صادق تمنياته لمصر بدوام الاستقرار والازدهار.

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